Avcılar Belediyesi’ne rüşvet baskını

T24 - Avcılar Belediyesi’ne düzenlenen “rüşvet” operasyonunda yaklaşık 30 kişi gözaltına alındı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, CHP’li Avcılar Belediyesi’ne bu sabah operasyon düzenledi.



''Belediyedeki ruhsat işlemleri sırasında rüşvet alındığı'' yolundaki bilgiyi değerlendiren polis, belediyeye baskın yaptı.



Operasyonda yaklaşık 30 kişi gözaltına alındı. Polis, bazı evraklara da el koydu.



Aralarında Belediye Başkanı Yardımcısı'nın da bulunduğu belirtilen zanlılar sorgulanmak için emniyete getirildi.



Gözaltına alınan zanlılar "imar yolsuzluğu yapmak" ve "rüşvet almak"la suçlanıyor.

'Rahibe' afişi olay yaratmıştı



Avcılar Belediyesi, başörtülü kadınları rahibeye benzeten afişlerle gündeme gelmişti.



Tepkilere neden olan afişlerin Belediye Başkanı Mustafa Değirmenci tarafından yaptırıldığı iddia edilmişti.





