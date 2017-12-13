T24 LogoT24 Logo
Gündem

Avcılar Belediyesi’nden “Ekonomi Ailede Başlar” eğitimi

İSTANBUL, (DHA) -AVCILAR Belediye ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) arasında geçtiğimiz haftalarda imzalanan protokol anlaşması ile Avcılar halkına ekonomi eğitimleri verilmeye başlandı

13 Aralık 2017 13:46

İSTANBUL, (DHA) -AVCILAR Belediye ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) arasında geçtiğimiz haftalarda imzalanan protokol anlaşması ile Avcılar halkına ekonomi eğitimleri verilmeye başlandı. Vatandaşların yoğun ilgi ile takip ettiği “TEB Aile Akademisi” eğitimleri; ailelerin finansal konularda bilgi sahibi olması adına gerçekleştiriliyor.

“Ekonomi Ailede Başlar” sloganıyla hareket eden Avcılar Belediyesi ve TEB imzaladıkları “TEB Aile Akademisi Finansal Okuryazarlık Eğitimi” anlaşması ile vatandaşların refah seviyelerini düzenlemeyi hedefliyor. Ücretsiz olarak verilen eğitimler ise, ailelerin en azından basit finansal konularda bilgi sahibi olarak maddi geleceklerini sağlam temeller üzerine inşa etmelerini sağlamayı amaçlıyor. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında yapılan eğitimlerin içeriğinde öncelikli olarak birikim, aile bütçesi oluşturarak gelir ve gider planlamak, sorumlu ve bilinçli harcama yapmak gibi konular işlenirken; herhangi bir ürün, marka önerisi veya reklamı bulunmuyor.

Eğitimsüresince içeriğe uygun temel prensipleri hatırlamaları için kullanabilecekleri birer başucu kitabına sahip olan Avcılar sakinleri eğitim sonunda da sertifika almaya hak kazanıyor. 50 dakika süren eğitimden yararlanmak isteyen vatandaşların başvuru için Barış Manço Kültür Merkezi, Cihangir Kent Evi, Tahtakale Kent Evi ve Firuzköy Kent Evi’ne müracaat etmeleri yeterli oluyor.

(FOTOĞRAF)
 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA AVCILAR BelediyeTürk Ekonomi Bankası TEBAvcılarVatandaşlarınAile Akademisi”Ailede Başlar”Avcılar BelediyesiTEBAile Akademisi Finansal Okuryazarlık Eğitimi”SosyalEğitimsüresinceBarış Manço Kültür Merkezi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24