Avcılar Belediyesi’nden “Ekonomi Ailede Başlar” eğitimi

İSTANBUL, (DHA) -AVCILAR Belediye ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) arasında geçtiğimiz haftalarda imzalanan protokol anlaşması ile Avcılar halkına ekonomi eğitimleri verilmeye başlandı. Vatandaşların yoğun ilgi ile takip ettiği “TEB Aile Akademisi” eğitimleri; ailelerin finansal konularda bilgi sahibi olması adına gerçekleştiriliyor.

“Ekonomi Ailede Başlar” sloganıyla hareket eden Avcılar Belediyesi ve TEB imzaladıkları “TEB Aile Akademisi Finansal Okuryazarlık Eğitimi” anlaşması ile vatandaşların refah seviyelerini düzenlemeyi hedefliyor. Ücretsiz olarak verilen eğitimler ise, ailelerin en azından basit finansal konularda bilgi sahibi olarak maddi geleceklerini sağlam temeller üzerine inşa etmelerini sağlamayı amaçlıyor. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında yapılan eğitimlerin içeriğinde öncelikli olarak birikim, aile bütçesi oluşturarak gelir ve gider planlamak, sorumlu ve bilinçli harcama yapmak gibi konular işlenirken; herhangi bir ürün, marka önerisi veya reklamı bulunmuyor.

Eğitimsüresince içeriğe uygun temel prensipleri hatırlamaları için kullanabilecekleri birer başucu kitabına sahip olan Avcılar sakinleri eğitim sonunda da sertifika almaya hak kazanıyor. 50 dakika süren eğitimden yararlanmak isteyen vatandaşların başvuru için Barış Manço Kültür Merkezi, Cihangir Kent Evi, Tahtakale Kent Evi ve Firuzköy Kent Evi’ne müracaat etmeleri yeterli oluyor.



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