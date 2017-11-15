Avcılar Belediyesi'nde çiftler için evlilik semineri düzenlendi

İSTANBUL,(DHA)- AVCILAR Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından aile ve bireylerin iletişimlerini güçlendirmek amacıyla düzenlenen Evlilik ve Yaşam Okulu Eğitim Seminerleri, her ayın ikinci Pazartesi günü Zübeyde Hanım Nikâh Sarayı Salonunda devam ediyor.

Türkiye´de ilk Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü´nü kuran Avcılar Belediyesi´nin, evli ve evlilik hayatına hazırlanan çiftler için düzenlediği \'Evlilik ve Yaşam Okulu\' konu başlıklı eğitim programı, Avcılar Belediyesi bünyesinde bulunan psikolog Aile Danışmanının anlatımı ile Zübeyde Hanım Nikâh Sarayı Salonu´nda gerçekleşti.

İzlenceye katılan çiftlere uzun bir evliliğin sırları, sevgi dolu bir beraberlik oluşturmanın püf noktaları aynı zamanda aile içi şiddet ve farklı kültürlerden evlilikler gibi konularda eğitim verildi. Evlilikte ilişkiyi geliştirebilecek pratik önerilerin anlatıldığı eğitim seminerinde Psikolog Hacı Tekin; “Aşk duygusu içerisinde yer alan temel bileşenler; sıkı dostluk, tutku ve bağlılıktır. Aşkın devamı için eşlerin birbirine zaman ayırmaları, birbirleriyle iyi arkadaş olabilmeleri, serbest zamanları beraber paylaşma konusunda istekli olmaları gerekir. Sevgiyi hissetmek yetmez. Onu göstermek, ona önem vermek gerekir” diye konuştu.

“ MUTLU AİLELER SAĞLIKLI TOPLUMLARIN TEMELİNİ OLUŞTURURLAR\"

Çiftlerin bu eğitimler sayesinde eş adaylarını daha iyi tanımayı ve kendisini daha doğru ifade ettiğini belirten Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, “Bilimsel araştırmalar göstermiştir ki evlilik öncesi birbirini tanıma, anlama eğitimi alan çiftlerin evlilikleri daha uzun ve daha sağlıklı olmaktadır. Bu sebeple evlilik ve yaşam okulu konu başlığı ile çiftlerimize eğitim veriyoruz. Bu eğitim sayesinde programa katılan çiftlere kadın ve erkeğin eşit olduğunu, görev ve sorumluluklarının karşılıklı olması gerektiğini hatırlatıyoruz” dedi.

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