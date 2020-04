Avcılar Belediyesi'nin olası İstanbul depremine karşı imar planı değişikliği talebi İBB Meclisi'nde gündeme alınmadı

Uzmanların 5 ile 10 yıl içinde olmasını bekledikleri büyük depremden en çok etkilenmesi öngörülen ilçelerden biri yine Avcılar. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Şubat ayı meclis toplantısında ilçedeki binaların depreme karşı güçlendirilebilmesi için imar planı değişikliği istedi ancak, çoğunluğu AKP'nin oluşturduğu belediye meclisinde konu gündeme alınmadı. Buna hem ilçe halkı hem CHP'li başkan tepki gösterdi.

Sözcü'den Hande Zeyrek'in haberine göre, Avcılar'da 1999 depremi sonrası değişen imar düzenlemesi ile çok katlı binaların imar izinleri 5 kata indirilmişti. Bu durum şuan yenilenmesi zorunlu binalarda yaşayan vatandaşların büyük kısmının evlerinden olması anlamına geliyor. 10 daireli bir binayı yıkıp yeniden inşa etmek istendiğinde 5 aile sokakta kalıyor. Bu yüzden de evler yenilenemiyor. Bir başka sorun ise ekonomik güç. Borç harç ev sahibi olan vatandaşlar yüksek rakamlardan endişe ediyor. Tüm bunlar yaşanması beklenen 7.5 ve üzeri depremi ve evlerin yıkılıp ya da büyük kısmının hasar göreceği gerçeğini değiştirmiyor. Öyle ki, her gün yüzlerce aracın geçtiği Avcılar E-5 Yanyolu üzerinde bulunan 30-40 senelik her yeri dökülen binalar büyük tehlikede.

Kolonlar patlak demirler dökük

İstanbul Avcılar'da Doğankent Sitesi'nde oturan 2 çocuk babası Uğur Akyıldız (31) binalarının döküldüğünü söyledi. Ailesiyle binanın giriş katında oturan Akyıldız, “6 sene önce taşındık, evimiz son depremde hasar gördü” dedi. Ardından sitenin bodrum katındaki çatlakları göstererek, “Beton adeta kum gibi dağılıyor, demirler dışarı çıkmış, dökülüyor” diyerek yetkililere seslendi.

Başkan Turan Hançerli böyle isyan etti: Halkın talebi rant değil güvenli evler

CHP'li Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, bölgede 3 bini aşkın binaya risk analizi için müracaat ettiklerini, 6 binanın boşaltıldığını, 1800 binanın ise sıkıntılı olduğunu belirtti. Hançerli, riskli binalarda yaşayan insanların can güvenliği için evlerinin hemen yenilenmesi gerektiğini söyledi. ‘Ancak bunun önünde engeller var' diyen Hançerli şu çarpıcı açıklamaları yaptı:

“Birinci engel ekonomik sorunları ikincisi ise imar engeli var. Ayrımcılıkla engellilikle uzun yıllar mücadele etmiş biri olarak yaşamın her alanında engellemelerin olduğunu görüyoruz. İnsanların talebi rant değil güvenli evler. Bunun için engellerden bir tanesi imar engeli. Örneğin 10 ailenin oturduğu apartman yeniden yapılmak istendiğinde 5 aile sokakta kalıyor. 5 katlı imar izni var çünkü. Bunun çözülmesi gerek. 10 dairelik bir apartmanda yaşayanlara en az 10 dairelik yapı yapma hakkı verilmesi lazım. İnsanların ekonomik durumları bu sorunu tek başına çözmeye yetmiyor. İBB meclisinin ve hükümetin de desteğine ihtiyaç var. Binaların hemen yenilenmesi lazım. Sivil toplum da bu süreçte elini taşın altına koymalı. Seferberlik edasıyla çalışmazsak ileride telafisi mümkün olmayan can kayıplarıyla karşı karşıya kalacağız. Bir dakika kaybetmeden harekete geçmemiz gerek. ”