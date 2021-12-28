Avcılar Belediyesi ihalelerinde usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturmada 17 kişi gözaltına alındı

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, CHP'li Avcılar Belediyesi'ndeki 2 ihaleye fesat karıştırılarak kamunu yaklaşık 1 milyon lira zarara uğratıldığı iddialarına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, aralarında 7 belediye çalışanının da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Avcılar Belediyesi'nde yapılan 2 ihalede kamunun zarara uğratıldığı iddialarına ilişkin bir soruşturma başlattığı bildirildi. Bu soruşturma kapsamında, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından bugün 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 'ihaleye fesat karıştırma' suçuyla ilgili, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; E.K. isimli şahsın liderliğindeki bir suç örgütü tarafından, E.K.’ya ait ve kontrolünde olan şirketler vasıtasıyla Avcılar Belediyesi'nden alınan 2 ihalede usulsüzlük yapıldığı belirlenmiştir. Yapılan bu usulsüzlükler neticesinde, 'ihaleye fesat karıştırma', 'resmi belgede sahtecilik', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'kamu kurum ve kuruluşların zararına nitelikli dolandırıcılık' suçlarının oluştuğu tespit edilmiştir. Elde edilen bilgiler doğrultusunda, çok sayıda ihale komisyon görevlisinin de aralarında bulunduğu toplam 19 hedef şahsın yakalanmasına yönelik, 28.12.2021 tarihinde 8 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyon sonucu, ihaleye fesat karıştırdığı değerlendirilen 17 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili kimlikleri tespit edilen diğer şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir." (ANKA)