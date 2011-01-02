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AVCILAR BELEDİYE BAŞKANI'NIN EVİNE SİLAHLI SALDIRI İSTANBUL (A.A)

02 Ocak 2011 09:28

-AVCILAR BELEDİYE BAŞKANI'NIN EVİNE SİLAHLI SALDIRI İSTANBUL (A.A) - 02.01.2011 - Avcılar Belediye Başkanı Mustafa Değirmenci'nin ikamet ettiği evine otomatik av tüfeğiyle ateş edildiği bildirildi.  Alınan bilgiye göre, Firuzköy Mahallesi Firuzağa Sokak'ta bulunan Başkan Değirmenci'nin evine saat 23.30 sularında kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırı yapıldı. Saldırganlar hızla olay yerinden kaçtı.  Saldırı sonrası olay yerine gelen polis ekipleri geniş çaplı incele ve araştırmaya başladı. Saldırıda kullanılan araca benzetilen bir taksi olay sonrası ele geçirilirken, bir şüpheli de göz altına alındı. Yaralı ya da can kaybının yaşanmadığı olayda CHP'li belediye başkanı Değirmenci, saat 01.30 sıralarında Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek olayla ilgili polise bilgi verdi. İfadenin ardından onlarca zabıta eşliğinde emniyeti yaklaşık 200 metre uzaklıktaki evine giden Başkan Değirmenci, olayla ilgili olarak sabah açıklamada bulunacağını belirtti.

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