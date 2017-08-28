Avcılar 200 kilo ağırlığında yaban domuzu vurdu

Hakan ÇELİKBAŞ/ SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da av sezonunun başlamasının ardından sürek avı yapan avcılar yaklaşık 200 kilo ağırlığında yaban domuzu vurdu.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 11\'inci Bölge Müdürlüğü\'nce 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu gereği alınan Merkez Av Komisyonu kararları ile Orta Karadeniz\'de 2017- 2018 av sezonu 26 Ağustos tarihinde başladı. Üveyik, bıldırcın, küçük karga, alakarga, ekinkargası, saksağan, leşkargası, yaban domuzu ve çakalları kapsayan av sezonunu 22 Kasım 2018 tarihine tarihine kadar devam edeceği bildirildi.

Av sezonunun açılmasıyla birlikte ekili alanlara zarar veren yaban domuzlarının avlanması için sürek avı başlatıldığı belirtildi. Asarcık İlçesi\'nde ekili alanlara yakın ormanlık alanda başlatılan sürek avında avcılar tarafından yaklaşık 200 kilo ağırlığında yaban domuzu vuruldu. Avcılar vurdukları yaban domuzuyla fotoğraf çektirdi.



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