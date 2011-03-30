-AVCI'DAN SEDEFÇİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU ANKARA (A.A) - 30.03.2011 - Eski emniyet müdürü Hanefi Avcı, ''Bırakın CHP'yi diğer partilerden bir tanesi Hanefi Avcı'ya sahip çıkarsa, böyle hastalıklı bir zihniyeti parlamento çatısı altına sokarlarsa Türkiye için zül olur'' diyen Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi hakkında ''kendisine hakaret ettiği'' gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Edinilen bilgiye göre, Hanefi Avcı'nın avukatı Fidel Okan, suç duyurusu dilekçesini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdi. Dilekçede, Avcı'nın, 12 Haziran 2011'deki seçimlerde milletvekili adayı olacağına ilişkin haberlerin basında yer aldığı belirtildi. Sedefçi'nin bu haberler üzerine ''ağır hakaret dolu'' açıklamalar yaptığı, bunların 28 Mart'ta gazeteler ve internet sitelerinde yer aldığı ifade edilen dilekçede, şunlar kaydedildi: ''Basında yer alan bu haberlerde 'Hanefi Avcı CHP'den aday olduğu an ben istifa ederim', 'Bırakın CHP'yi diğer partilerden bir tanesi Hanefi Avcı'ya sahip çıkarsa, böyle hastalıklı bir zihniyeti parlamento çatısı altına sokarlarsa Türkiye için zül olur demiştim. Resmen zül olur' şeklinde, Hanefi Avcı hakkında hakaret içeren ağır ithamlarda bulunmuştur. Şüpheli (Sedefçi) bu sözlerle Hanefi Avcı'nın kişilik haklarına doğrudan saldırıda bulunmuş, bir emniyet müdürü olarak yıllarca kamu hizmeti görmüş müvekkilimi ülkesi için adeta bir gölge, utanç kaynağı addetmiştir.'' Sedefçi'nin açıklamalarının devamına da yer verilen dilekçede, Sedefçi'nin bu açıklamalarında ağır hakaret içeren ifadelerin yer aldığı belirtildi. Avcı'nın Edirne emniyet müdürlüğü sırasında Sedefçi hakkında yürütülen soruşturmada görev aldığı ve soruşturma sonucunda Sedefçi hakkında ''ihaleye fesat karıştırma'' suçlamasıyla dava açıldığına yer verilen dilekçede ''Avcı'nın ülkesi için mesleğinin gereğini yerine getirmiş olması nedeniyle Sedefçi'nin kendisine husumet beslediği'' ileri sürüldü. ''Ancak bu husumet şüpheliye müvekkilimiz hakkında hakaret içeren ifadeler kullanma hakkını hiçbir şekilde vermez'' ifadesi kullanılan dilekçede, Sedefçi hakkında ''basın yoluyla hakaret'' suçundan kamu davası açılması talep edildi.