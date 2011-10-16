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Spor

Avcı: Zirvede olmak sevindirici İSTANBUL (A.A)

16 Ekim 2011 21:03

-Avcı: Zirvede olmak sevindirici İSTANBUL (A.A) - 16.10.2011 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Samsunspor karşısında 3-0 gibi net bir skorla galip geldiklerini belirterek, ''6. haftada 13 puanla ligin tepesinde bulunmak bizim için sevindirici bir durum'' dedi. Avcı, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ilk yarıda 5 pozisyon bulduklarını, rakibe pozisyon vermediklerini kaydederek, ''İkinci yarıda Visca'nın tarafını daha fazla kullandık. 3 asistte onun katkısı var. İkinci yarıda tamamen topa sahip olan organize ataklar yapan takım bizdik. 3-0 gibi net bir skorla kazandık'' diye konuştu. Ligde 3 büyük takımla oynadıkları ilk 5 haftada 10 puan çıkardıklarını hatırlatan Avcı, şöyle devam etti: ''Oyunun set bölümünü oynamak zordur. Biz bu oyunu çözdük. Zor müsabakalar bizi bekliyor. 6. hafta 13 puanla ligin tepesinde bulunmak bizim adımıza son derece keyifli bir durum. İstikrarlı çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz.'' Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçında 4 gol yiyen kaleci Oğuzhan'ın yerine kalede Behram'a görev vermesiyle ilgili bir soru üzerine de ''Bizim devamlı oynayan kalecimiz Hasagic. Onun sakatlığı vardı. Oğuzhan da Behram da hazır olabilecek kalecilerdi. Son antrenman performanslarına baktığımızda Behram daha hazırdı. Oğuzhan'ın biraz morali bozuktu. Uzun süre oynamamasına rağmen Behram'ın performansını da iyi buldum, onu tebrik ediyorum'' şeklinde konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesporlu futbolcu Metin Akan, iyi bir oyun ve skorla galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi. Kaleci Behram Zülaloğlu ise takım olarak çok iyi mücadele ettiklerini, her maçta olduğu gibi kalitelerini gösterdiklerini kaydetti.

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