-AVCI SAVCI ÖZ'Ü HSYK'YA ŞİKAYET ETTİ ANKARA (A.A) - 07.04.2011 - Tutuklu Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, daha önce "Ergenekon" soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz ile İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi hakimleri Metin Özçelik, Mehmet Ekinci ve Birol Bilen hakkında, "görevlerini kötüye kullandıkları" iddiasıyla Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna (HSYK) şikayette bulundu. Edinilen bilgiye göre Avcı, avukatı Fidel Okan aracılığıyla şikayet dilekçesini HSYK'ya verdi. Dilekçede, Ergenekon soruşturması kapsamında da tutuklanan Avcı'nın tutukluluğuna yapılan itirazın İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesince oy çokluğuyla reddedildiği hatırlatıldı. İtirazın reddi kararına muhalefet şerhi koyan Mahkeme Başkanı Şeref Akçay'ın karşı oy gerekçesinden alıntılar yapılan dilekçede, karşı oy görüşünün, "Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz'ün, Avcı'ya yönelik olarak bağımsız, tarafsız, adil ve insan vicdanına uygun soruşturma yapmadığını ortaya çıkardığı" iddia edildi. Öz'ün tutuklama talebinin ardından Avcı'yı sorgulayan İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi hakimi Birol Bilen'in "geçersiz sebeplerle" tutuklama kararı verdiği ileri sürülen dilekçede, "tutuklama kararının birer cümlelik gerekçelerinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ile Bangalor Yargı Etiği İlkelerine aykırı olduğu" savunuldu. Dilekçede, Avcı'nın tutukluluğuna yapılan itirazı reddeden İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi üyeleri Metin Özçelik ve Mehmet Ekinci'nin de bu kararlarına "herhangi bir açıklayıcı ve teyit edici gerekçe koymadıkları" kaydedildi ve aynı ilkeleri ihlal ettikleri ileri sürüldü. Dilekçede, bu sebeplerle, Öz, Özçelik, Ekinci ve Bilen'in görevde yetkiyi kötüye kullandıkları ileri sürüldü ve haklarında bu suçlamayla soruşturma açılması talep edildi.