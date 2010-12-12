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Spor

AVCI: PENALTI, HAKEME YAKIŞMADI İSTANBUL (A.A)

12 Aralık 2010 21:17

-AVCI: PENALTI, HAKEME YAKIŞMADI İSTANBUL (A.A) - 12.12.2010 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Trabzonspor'a 3-1 yenildikleri maçta hakem Bülent Yıldırım'ın verdiği penaltıya büyük tepki gösterdi. Avcı, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ilk yarıda kaptırdıkları bir topla yenik duruma düştüklerini, daha sonra oyunu dengeleyip, beraberlik golünü bulduklarını söyledi. İkinci yarıda yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini kaydeden Abdullah Avcı, şöyle konuştu: ''Maçın 70. dakikasına verilen penaltı, hakem Bülent Yıldırım'a hiç yakışmadı. Bize olsa verir miydi? Biz 2008-2009 sezonundan beri 56 maçtır penaltı atmıyoruz. Buna benzer penaltılar verilecekse sabahtan akşama kadar penaltı verilir. Hocamız 45 metreden verdi penaltıyı. Penaltıdan sonra modumuz düştü ve yenildik. Bu penaltılar, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe'ye olsa nasıl olur? Veya bu takımlar bu kadar zaman penaltı atamasa ne olur?'' Avcı, Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kendileri için ''Sert oynuyorlar'' şeklindeki görüşüne katılmadığını, her iki tarafın da fauller yaptığını söyledi. Abdullah Avcı, kendisinin de Karadenizli olduğunu, Trabzonspor'u tebrik ettiğini sözlerine ekledi.

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