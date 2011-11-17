Avcı: Milli Takım'da yeni atılımlar yapacağız

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A Milli Futbol Takımı'nın yeni Teknik Direktörü İstanbul Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Abdullah Avcı oldu.



Abdullah Avcı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Aydınlar'ın katıldığı törende imza attı. Avcı, 31 Mayıs 2015'e kadar Milli Takım'ın başında olacak.



TFF Başkanı Aydınlar, konuşmasında eski Teknik Direktör Guus Hiddink ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a teşekkür etti.



Abdullah Avcı'nın kariyerinde Avrupa Şampiyonluğu ve dünya dördüncülüğü bulunduğunu belirten Başkan Aydınlar, "Abdullah Hoca bu görevi hak etti. Çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum” diye konuştu.



Milli Takım'a Teknik direktör olmanın çok onurlu ve bir o kadar da sorumluluk gerektiren bir görev olduğunu belirten Abdullah Avcı da "Böyle bir göreve layık görülmekten çok mutluyum. Önemli atılımlar gerçekleştireceğiz" dedi.



Abdullah Avcı, 5.5 sene görev yaptığı Büyükşehir Belediyespor camiasına da teşekkür etti.





Aylık maaşı 150 bin lira



TFF aylık maaşı 150 bin lira olarak belirledi ve bunu telefonla Avcı'ya bildirdi.. Avcı 3 yıllık anlaşma yaptı.





Abdullah Avcı kimdir?



Abdullah Avcı (d. 31 Temmuz 1963, İstanbul) Türk Teknik Direktör. Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un teknik direktörü’dür.



İstanbulspor’da futbol oynayan ve takımının o dönem Süper Lig’e çıkmasında önemli rol oynadı.1999-2000 sezonunda 7 maç İstanbulspor A.Ş. takımını çalıştırdı. Galatasaray SK’da PAF takımda teknik direktör olarak görev aldı.



2006 yılında Milli Takımlardaki görevinden ayrılarak İstanbul Büyükşehir Belediyespor’da teknik direktörlük görevine başladı. 2006-2007 sezonunda Türk Telekom Lig A’yı 2. sırada bitiren İ.B.Belediyespor 2007-2008 sezonunda Süper Liginde oynamaya hak kazandı. Süper ligdeki ilk maçında Fenerbahçe’ye karşı 2-0 kazandı.



17 yaş altı takımını şampiyon yaptı



2005 yılında 17 Yaşaltı Türk Milli Takımı’nı Avrupa Şampiyonu yaptı. Bir kaç ay sonra aynı takımla Dünya Gençler Şampiyonası’nda kaybettiği yarı final maçının ardından turnuvayı 4. tamamladı.





