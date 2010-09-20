-AVCI: KAZANMAK BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİYDİ İSTANBUL (A.A) - 19.09.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Konyaspor'u 1-0 yenen İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un Teknik Direktörü Abdullah Avcı, aldıkları galibiyetin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. Avcı, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, Konyaspor'un kapanacağını bildiklerini ve ona göre strateji geliştirdiklerini belirterek, şöyle dedi: ''İlk yarıda pozisyon üretmekle ilgili bir sıkıntımız vardı. İkinci yarıda golü bulduktan sonra oyunu skor olarak da elimize aldık. Maçın genelinde yaptığımız olumlu şeylerin daha fazla olduğunu düşünüyorum. Rakibe sadece bir pozisyon verdik. Böyle bir haftada böyle bir maçı kazanmak bizim için önemliydi. 9 puana ulaştık. Geçen sene iyi ivme kazanmış bir takımın ligde belli bir standardı olması gerekiyor. Bugün kazandığımız için oyuncularımı tebrik ediyorum.'' İstanbul Büyükşehir Belediyesporlu futbolcu Herve Tum da geçen hafta Gençlerbirliği karşısında aldıkları yenilgiden sonra kazandıkları bu galibiyetin kendileri için çok önemli olduğunu ifade etti. Can Arat ise dirençli bir takıma karşı oynadıklarını, galibiyeti hak ettiklerini kaydetti. -KONYASPOR CEPHESİ- Konyaspor Teknik Direktörü Ziya Doğan, bir anlık hata sonucu bugün yenildiklerini söyledi. Karşılaşmanın ilk yarısında rakiplerine oyun alanı vermediklerini belirten Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Maçın gole kadar olan bölümünden memnunum. Özellikle ilk yarıda rakibi eksik yakaladığımız pozisyonlar oldu. Burada final paslarını iyi değerlendirmemiz gerekiyordu. Ancak o kadar önlem almamıza rağmen son 5 maçta 4 ölü toptan gol yedik. Bugün de bir anlık gaflet bize pahalıya mal oldu. Buradan en az beraberlikle dönebileceğimiz bir maçı maalesef kaybettik.'' Ziya Doğan, yeni bir takım olduklarını, eksikliklerini zamanla düzeltmeleri gerektiğini ifade etti.