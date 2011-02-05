-AVCI: ''İYİ MÜCADELE ETTİK'' İSTANBUL (A.A) - 05.02.2011 - Spor Toto Süper Lig maçında Kasımpaşa'yı 3-1'lik sonuçla geçen İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da teknik direktör Abdullah Avcı, iyi mücadele ettiklerini söyledi. Abdullah Avcı, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, Kasımpaşa'nın sadece Ersen Martin'le tehlikeler yarattığını ve golü de yine bu oyuncuyla bulduğunu kaydederken, ''Oyun disiplininden kopmadan mücadeleyi sürdürmek, bu şekilde kazanmak önemliydi. İlk yarıda 3 net gol pozisyonumuz vardı. Bizim adımıza güzel bir maç oldu. Geriden gelerek kazanmak bizim için önemli'' diye konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesporlu futbolcular Rızvan Şahin ile Ali Güzeldal ise Beşiktaş galibiyetinin ardından Kasımpaşa maçının kendileri için zorlu olacağını bildiklerini ve bu sınavı da başarıyla geçtiklerini vurgularken, bir galibiyet serisi yakalamak istediklerini söylediler.