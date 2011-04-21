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AVCI İFADE VERMEK İÇİN ADLİYEDE İSTANBUL (A.A)

21 Nisan 2011 14:44

-AVCI İFADE VERMEK İÇİN ADLİYEDE İSTANBUL (A.A) - 21.04.2011 - ''Devrimci Karargah'' davası ve ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, Ankara'daki bir dava kapsamında talimatla ifadesinin alınması için Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirildi.  Tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevinden bir ring aracıyla getirilen Avcı, jandarmalar nezaretinde binaya alındı.  Avcı'nın, Ankara'daki bir dava kapsamında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde talimatla ifadesinin alınacağı öğrenildi.

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