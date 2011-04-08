-AVCI: HAYALİMİZDEKİ FİNALİ GERÇEKLEŞTİRİRİZ İSTANBUL (A.A) - 07.04.2011 - Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalan İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, rövanş maçında istekli bir mücadele sergileyerek, hayallerindeki finali gerçekleştirmek istediklerini söyledi. Avcı, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Gençlerbirliği ile güçlerinin birbirine yakın olduğunu ifade ederek, şöyle dedi: ''Maçın ilk bölümlerinde golü bulabilirdik. Karşılıklı ataklar oldu. Ama Gençlerbirliği, daha çok isteyen daha sıcak temas yapan oyunu sonucunda golü buldu. İlk yarının son 15 dakikasında tekrar iyi oynadık, ama penaltı kaçırdık. İkinci yarıda Tum'un oyuna girmesiyle rakip sahada daha çok top tuttuk. 45 ile 65 dakikaları arasında son haftalardaki iştahlı ve arzulu oyunumuzu sergiledik. 3-4 tane pozisyonumuz vardı. Daha sonra dengeli bir oyun oldu.'' Sahalarında gol yemenin kendilerini için sıkıntı yarattığını belirten Avcı, ''Ama hiç önemli değil, maç berabere bitti. Ankara'da birbirine denk güçlerin oynayacağı bir maç olacak. Yetenek sayısı bizde daha fazla. İnanarak ve isteyerek oynadığımız takdirde hayal ettiğimiz finali gerçekleştiririz'' diye konuştu. -''ZUMDICK: ''RÖVANŞTA DAHA İYİ OYNAYACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM''- İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile yaptıkları karşılaşmanın zorlu geçtiğini bildiren Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ralf Zumdick, ''Biz ilk golü attıktan sonra 2 ve 3'üncüyü de atmalıydık. Çünkü o şanslarımız vardı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor zorlu bir ekip. Bulduğumuz pozisyonları değerlendiremedik. Maçta rakibe verilmiş iki penaltı vardı ve biri gol oldu. Penaltılardan da emin değiliz, gerçekten penaltı mıydı?'' dedi. Ankara'da yapacakları rövanş maçında daha iyi oynayacaklarını düşündüğünü söyleyen Zumdick, ''O maçta daha iyi oynayacağımızı, eksikliklerimizi tamamlayacağımızı düşünüyorum. Futbolcularımı da bugün sergiledikleri oyundan dolayı tebrik ediyorum'' ifadelerini kullandı.