-Avcı: ''Güçlü ve hızlı her zaman kazanamaz'' İSTANBUL (A.A) - 11.09.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ı 2-0 yenen İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, oyuncularının kazanmayı çok istediğini söyledi. Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Avcı, karşılaşmanın ilk bölümlerinde düşündüklerini sahaya yansıtamadıklarını belirterek, ''İlk 25 dakikada istediklerimizi yapamadık. Ama ondan sonra ilk yarıda 3 net pozisyonumuz var. Attığımız gol var. İlk bölümlerden sonra ikinci yarı dahil oyun tamamen bizim kontrolümüz altında geçti. İkinci gol çok doğru dakikada geldi. Fazla pozisyon vermedik. Maçtan önce oyuncularıma söyledim. Daha güçlü ve daha hızlı olanlar her zaman kazanamaz, kazanabileceğini düşünenler ve inananlar kazanır. Bizim oyuncularımız bu anlamda çok inandılar ve çok istediler'' ifadelerini kullandı. Avcı, istikrarlı bir şekilde yollarına devam ettiklerini vurgulayarak, ''Bugün kazandık, bunun keyfini çıkaracağız ama önümüzdeki haftada ligin çok önemli takımlarından Trabzonspor ile oynayacağız. Bu sene iki kulvarda da inişler çıkışlar yaşamadan istikrarlı giden bir kulüp olma hedefimiz var '' dedi. Abdullah Avcı, şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan eski oyuncuları İbrahim Akın ve İskender Alın için üzüldüğünü de dile getirerek, bu futbolcuların süreçten yüzlerinin akıyla çıkmasını diledi. -Futbolcu görüşleri- Karşılaşmada İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un ilk golünü atan Efe İnanç, Galatasaray'dan daha iyi mücadele ettiklerini söyledi. Galatasaray'ın yeni transferleriyle iyi bir kadro kurduğunu belirten Efe, ''Galatasaray'ı oynatmamaya çalıştık. Daha çok isteyen, daha iyi mücadele eden takım bizdik. Galatasaray'a pozisyon vermedik. 2-0 iyi bir skor. Bu sezon daha üst seviyeleri hedefliyoruz'' dedi. Turuncu-lacivertli futbolcu Ekrem Ekşioğlu ise güçlü bir takımla mücadele ettiklerini kaydederek, ''Maçın ilk bölümlerinde iyi oynayamadık. Golü bulduktan sonra istediğimizi yapmaya başladık. İyi bir başlangıç yaptığımız için mutluyuz'' ifadelerini kullandı.