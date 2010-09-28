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AVCI ''DEVRİMCİ KARARGAH''TAN GÖZALTINDA İSTANBUL (A.A)

28 Eylül 2010 15:44

-AVCI ''DEVRİMCİ KARARGAH''TAN GÖZALTINDA  İSTANBUL (A.A) - 28.09.2010 - Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın, İstanbul'un da aralarında bulunduğu bazı illerde ''Devrimci Karargah Örgütü''ne yönelik operasyonlar kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. Cumhuriyet Savcısı Kadir Altınışık'ın, geçen hafta 13 kişinin tutuklandığı ''Devrimci Karargah Örgütü'' soruşturması kapsamında Avcı ile ilgili arama ve gözaltına alınması talebinde bulunduğu belirtildi. Talebi değerlendiren İstanbul Nöbetçi 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Avcı ile ilgili arama ve gözaltı kararı verdiği, Avcı'nın da bunun üzerine gözaltına alındığı kaydedildi. Avcı hakkında, ''Devrimci Karargah Örgütü''ne ''yardım ettiği'' iddiasıyla gözaltı kararı verildiği de ifade edildi. Hanefi Avcı'nın, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirilerek, burada savcıya ifade vermesi bekleniyor.

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