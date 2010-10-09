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Avcı: Bu yargı herkes için tehlikeli

“Devrimci Karargah” soruşturması kapsamında tutuklanan Hanefi Avcı hukuk sistemini adil bulmadığını söyledi

09 Ekim 2010 03:00

T24 - “Devrimci Karargah” soruşturması kapsamında tutuklanan Hanefi Avcı hukuk sistemini adil bulmadığını söyledi. Avcı "Olay sadece benim sorunum değil, bu adalet ve hukuk anlayışı herkes için tehlikeli" dedi.


“Devrimci Karargah” soruşturması kapsamında tutuklanan Hanefi Avcı, Silivri Cezaevi’nden basın kuruluşlarına bir mektup gönderdi.

Emniyet Müdürü Avcı, mektubunda hayatının terör örgütleriyle mücadeleyle geçtiğini hatırlatarak, "34 yıllık bir polis müdürünü bir anda sol terör örgütlerine yardım yapan bir kişiye dönüştürebilen hukuk sistemi adil değildir" dedi.

Avcı "Olay sadece benim sorunum değil, bu adalet ve hukuk anlayışı herkes için tehlikeli" diye konuştu.

Özgürlüklerin ve masumiyetin güvencesi olması gereken adalet organlarının korkuların kaynağı haline geldiğini savunan Hanefi Avcı, "Hiçbir kişi ve örgüte yardım etmediğini kanuna aykırı davranmadığını" ifade etti.

Hakkında hiçbir ciddi delil ve tanık olmadığını iafade eden Avcı "Şikayetçi olduğum kişiler kendi hukuksuz dinleme ve izlemelerini gizlemek için mümkün olmayacak iddialarda bulunmuşlardır" dedi.

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