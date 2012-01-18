-Avcı: Bize verilen destek sorumluluğumuzu artırıyor ANTALYA (A.A) - 18.01.2012 - (A) Milli Takım Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kamuoyunun kendilerine verdiği desteğin üzerlerinde bir baskı yaratmadığını, sadece sorumluluklarını artırdığını söyledi. Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin (TSYD) Antalya'da düzenlediği ''49. Yıl Sporun Zirvesi Semineri''ndeki ''Futbolumuz nereye koşmalı?'' oturumunda açıklamalarda bulunan Avcı, 62 gündür milli takımda yoğun bir çalışma süreci başlattıklarını ve her kesimden destek gördüklerini ifade ederek, şöyle konuştu: ''Bu yolda medya da bize destek verdi, bu desteğin sürmesi Türk futboluna önemli katkılar sağlayacaktır. Sokaktaki insanlar da bize olumlu enerji veriyor. Verilen destek bizim sorumluluğumuzu artırıyor, baskı yaratmıyor. Son derece fazla çalışıyoruz ve bunun huzurunu duyuyoruz. Başarının karşılığı, önde gelen kelimesi çalışmaktır. Bunun semeresini bir şekilde alacağız.'' ''Ben ve ekibim son derece öz güvenliyiz'' diyen Abdullah Avcı, ''Ben böyle baskı hissetmiyorum. İşimi doğru yaptığım sürece hiçbir sıkıntı yok. Türk futboluna katkı sağlamak, hizmet için buradayız. İnandığımız yolda sonuna kadar devam edeceğiz'' dedi. (A) Milli Takımın teknik patronu, eğitimin yanı sıra, son iki turnuvaya katılmamış ülke olarak yarışmanın içinde olmak zorunda olduklarını ifade ederek, ''Artık eşik atlamalıyız'' diye konuştu. Artık 2014 Dünya Şampiyonası Eleme Grubu maçlarının fikstürünün de belli olduğunu kaydeden Avcı, ''Ben, 2014 Dünya Kupası'na gideceğimize son derece inanıyorum. Bu hedefimi açıklıyorum; artık eşik atlamak zamanı, ikincilik hedef ise birinciliğin de hedef olduğuna inanıyorum. 2014 Dünya Kupası'nda inşallah olacağız'' şeklinde konuştu. Avcı, Spor Toto Süper Lig'deki yabancı futbolcu sayısı sınırlamasıyla ilgili bir soru üzerine, ''Yabancı oyuncu sayısı 5 bile olsa seviniriz'' ifadesini kullandı.