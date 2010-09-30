Avcı askeri savcıya kitabındaki imamın adını söyledi

T24

Uzun bir ifade verecek



Genelkurmay açıklaması

Hıfzı Çubuklu yoktu

Operasyonu ‘Yetersiz’ dediği müdür yaptı

Devrimci Karargâh Örgütü’ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan eski Eskişehir EmniyetMüdürü Hanefi Avcı, büyük tartışma yaratan “Haliç’te Yaşayan Simonlar” kitabında yer verdiği, “ordu içindeki imam”ın adını Genelkurmay Askeri Savcılığı’na verdiğini açıkladı.Avukat Fidel Okan, Avcı ile görüşmesi sonrası, “Emniyet içinde imamadı verilen kişilerden oluşan bir yapılanma vardı. Bu askerin içine de sızdı. Bunun ortaya çıkarılmasını istiyor” dedi. Avcı, tutuklanması sonrası basına dağıttığı açıklamalarının ötesinde bazı gazeteciler ve avukatlarla da görüştü.Habertürk gazetesinin haberine göre, Avcı bu görüşmelerinde cemaatin “Emniyet İmamı” olarak gösterdiği “Kozanlı Ömer” ile “Milli İstihbarat Teşkilatı İmamı Sinan” diye bilinen isimleri açıkladı ve TSK içindeki imamı da Genelkurmay’a bildirdi. Avcı ile dün görüşen Avukat Fidel Okan, HABERTÜRK’e, “Bu görüşmeyi eski Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir’in avukatı olarak yaptım. Kendisini Özdemir davasından tanıyorum. Avukat tutmayacak, savunmasını kendisi yapacak ancak bu konularla ilgili görüştük” diye konuştu.Avukat Okan, Avcı’nın savcıya ifade vermediğini de anımsatarak, “İleride sivil savcıya çok uzun bir ifade verecek. Ona hazırlanıyor” dedi. Avcı tutuklanmadan önce gazetecilerle yaptığı görüşmede de “Bilmeleri gereken her şeyi söyledim, elbette ordunun içindeki imamı da bildirdim” ifadesini kullandı.Avcı, gözaltına alınma sırasında yaptığı açıklamada da, “Karşımızda hukuk, hukuk adamları yok. Karşımızda tehlikeli bir örgüt var. Cemaat var” demişti. Avcı, bir diğermesajında ise Eskişehir’deki evinde yapılan aramada ele geçirilen Kalaşnikof tüfeğin eşi adına ruhsatlandığını yazmıştı.Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığı ise bir açıklama yaparak Avcı’nın ifadesi ile ilgili spekülasyonlara açıklık getirdi. Yürütülmekte olanmuhtelif soruşturmalar ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgisinin tespiti için, “tanık sıfatıyla” Emniyet Genel Müdürlüğü’ne 22 Eylül’de bir müzekkere yazılarak Hanefi Avcı’nın 25 Eylül’de saat 13.00’te davet edildiği belirtildi. Emniyet’in bu çağrıyı Avcı’ya telefonla ulaştırdığını da açıklayan Genelkurmay Askeri Savcılığı şu bilgileri verdi:“27 Eylül 2010 tarihinde 10.30 sıralarında Askeri Savcılığımız’ı arayan Hanefi Avcı’nın, ‘ifade vermeye gelebileceğini’ söylemesi üzerine, ‘saat 14.00’te askeri savcılığımıza gelebileceği’ bildirilmiştir. Aynı gün 14.00’te gelen Hanefi Avcı’nın ifadesi Genelkurmay Askeri Savcısı HâkimAlbay Yavuz Şentürk ve bir yardımcı askeri savcı tarafından alınmış, bu esnada ifade alınan odada askeri savcılar ve zabıt kâtibi dışında hiçbir kimse bulunmamıştır.Aynı süre içerisinde Genelkurmay AdliMüşaviri Hâkim Tümgeneral Hıfzı Çubuklu’nun binaya gelmesi ve Hanefi Avcı ile görüşmesi söz konusu olmamıştır.’’ Tümg. Çubuklu ile ilgili olarak dün bazı gazetelerde, “Avcı’nın ifadesini aldığı” yönünde haberler yer almıştı.Hanefi Avcı'nın ‘terör örgütüne yardım ve yataklık’ iddiasıyla tutuklanmasına neden olan Devrimci Karargâh Örgütü’ne yönelik gerçekleştirilen operasyonda yapılan teknik takibi, kitabında sosyal ve psikolojik açıdan sorunlu olarak değerlendirdiği İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Fuat Yılmazer’in sorumlu olduğu İstanbul İstihbarat Şubesi yaptı. Avcı, kitabının 416’ncı sayfasında Yılmazer ile ilgili değerlendirmesini eski İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan’ın görevden alınış nedeniyle ilgili olarak kaleme aldığı iddialarını sıralarken yaptı: “Sonunda Ahmet görevden alındı. Yerine ise normalde hiçbir zaman bu göreve gelemeyecek, gerekli niteliklere sahip olmayan, hatta sosyal ve psikolojik açıdan sorunlu olduğunu değerlendirdiğim Ali Fuat Yılmazer atandı.”