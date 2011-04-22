-AVCI: ADIMIZI FİNALE YAZDIRDIK ANKARA (A.A) - 21.04.2011 - Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Gençlerbirliği'ni 3-0 yenen İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, ''Yetenekli oyuncularımızın devreye girmesiyle karşılaşmayı galip tamamladık ve adımızı finale yazdırdık'' dedi. Avcı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Gençlerbirliği'ni deplasmanda mağlup ederek finale yükseldikleri için çok mutlu olduklarını söyledi. Sahalarında oynanan ilk karşılaşmanın 1-1 bittiğini hatırlatan Avcı, ''O maçta iki takım için de gel-gitler oldu. Buradaki maçta ise yetenekli oyuncularımızın devreye gireceğini düşünüyorduk. Öyle de oldu. İbrahim'in ilk yarının başlarında kaydettiği iki gol bizim gibi iyi pas yapan takım için çok iyi oldu. Bugün bu karşılaşmanın keyfini çıkaracağız'' diye konuştu. Abdullah Avcı, Spor Toto Süper Lig'de kalan 5 haftada çok önemli maçlara çıkacaklarını belirterek, şunları kaydetti: ''Ligde kalan haftalarda Fenerbahçe ve Trabzonspor ile kritik maçlar oynayacağız. Önümüzdeki sezonun planlamasını yapmaya başladık. Belli bölgeler tespit ettiğimiz futbolcular var. Beşiktaş'ı Ziraat Türkiye Kupası'nda yenmemiz halinde UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil edeceğiz. Doğru bir planlamayla ilerleyen yıllarda Avrupa kupalarına istikrarlı bir şekilde katılmak istiyoruz.'' -GENÇLERBİRLİĞİ CEPHESİ- Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ralf Zumdick, İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında erken dakikalarda gol yedikleri için motivasyonlarının kaybolduğunu söyledi. Zumdick, ''İlk karşılaşmada İstanbul'dan aldığımız 1-1'lik skorun bizler için bir garantisi yoktu. Böyle olmadığını da bugün gördük. Kadromuzda genel anlamda genç oyunculara yer veriyoruz. Karşılaşma içerisinde tecrübesizlikten kaynaklanan hatalar yaptık ve üstesinden gelemeyerek elendik. İstanbul Büyükşehir Belediyespor finale çıktı. Onlara final maçında başarılar diliyorum'' dedi.