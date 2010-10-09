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AVCI: "HİÇBİR ÖRGÜTE YARDIM YAPMADIM'' ANKARA (A.A)

09 Ekim 2010 19:16

-AVCI: "HİÇBİR ÖRGÜTE YARDIM YAPMADIM'' ANKARA (A.A) - 09.10.2010 - ''Devrimci Karargah Örgütü''ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, hiçbir kişi ve örgüte mesleğinin ve kanunların yasak ettiği yardımı yapmadığını belirterek, bu konuda ciddi hiç bir delil, konuşma ve tanığın olmadığını öne sürdü. Avcı, el yazısıyla hazırladığı ve basın yayın organlarına gönderdiği mektubunda, ''Hayatı terör örgütleriyle mücadelede geçmiş 34 yıllık bir polis müdürünü bir anda sol terör örgütlerine yardım yapan bir kişiye dönüştürebilen hukuk sistemi adil değildir'' ifadelerini kullandı.  Açıklamasında, ''Bu anlayış, herkesi, her zaman her suçtan haksız olarak suçlayabilir, damgalayabilir, mahkum edebilir'' görüşünü savunan Hanefi Avcı, mektubunda şunları kaydetti: ''Her türlü özgürlüklerin teminatı ve masumiyetin güvencesi olması gereken adalet organları, korkularımızın kaynağı haline gelmemelidir.  Hiçbir kişi ve örgüte mesleğimin ve kanunların yasak ettiği yardımı yapmadım. Bu konuda ciddi hiç bir delil, konuşma ve tanık yoktur. Şikayetçi olduğum kişiler, kendi hukuksuz dinleme ve izlemelerini gizlemek için mümkün olmayacak iddialarda bulunmuşlardır. Olay, sadece benim sorunum değildir. Bu adalet ve hukuk anlayışı, toplum ve herkes için tehlikelidir, bir hukuk devletinde hiç olmayacak bir durumdur. Bu anlayış, ülkemizde egemen olmamalıdır. Hukuk ve demokrasi, herkese her zaman lazım olacak değerlerdir.''

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