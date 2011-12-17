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Spor

Avcı: "Henüz (A) Milli Takım'ı konuşmadım" BURSA (A.A)

17 Aralık 2011 17:31

-Avcı: "Henüz (A) Milli Takım'ı konuşmadım"  BURSA (A.A) - 17.12.2011 - (A) Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Abdullah Avcı, milli takımdaki görevinin 31'inci gününde olduğunu belirterek, ''Zamanımızın büyük bölümünü sağlık merkezi kurmak için geçiriyoruz. Sporcu sağlığı ve performansları konusunda kafa yoruyoruz. Henüz (A) Milli Takım'ı konuşmuş değiliz'' dedi. Avcı, 13. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi kapsamında düzenlenen, ''Teknik Direktör Gözüyle Futbol Takımlarında Sağlık Organizasyonu'' adlı konferansında yaptığı konuşmada, ''Bana göre spor hekimliği artık futbolun olmazsa olmazı. Milli takımdaki görevimin bugün 31'inci günü. Zamanımızın büyük bölümünü sağlık merkezi kurmak için geçiriyoruz. Sporcu sağlığı ve performansları konusunda kafa yoruyoruz. Henüz (A) Milli Takım'ı konuşmuş değiliz. Özellikle altyapılarla ilgili antrenman programını, spor hekimlerine danışarak yapıyoruz. Bunun kulüplere de yansıyacağını düşünüyoruz. Buraya da davet edildiğim anda hiç düşünmeden gelmeyi kabul ettim'' dedi.  Avcı, ''Milli takımlarda sağlık ve performans ekipleri kurmayı düşünüyorsunuz. Nasıl bir vizyon düşünüyorsunuz. Nasıl bir ekip kurmayı planlıyorsunuz'' sorusuna ise şu yanıtı verdi: ''Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva Tesisleri var. Şu anda atıl vaziyette. Biz burayı yeniden hayata geçirmeye çalışıyoruz. Orada bir sporcu performans merkezi kuruyoruz. Uzmanlardan görüş alıp, proje hazırlıyoruz. Antrenman, performans ve analiz antrenörleri olacak. Bu sağlık ekipleri 14 yaş grubundan başlayıp, aynı ekiple devam edecek. Bu ekipler futbolcuların kulüpleriyle de yakın temas içinde olacak. Sağlık başta olmak üzere tüm gelişmeleri kulüplerle birlikte takip edecek. Ben kurumsallaşmaya inanan bir insanım. Özellikle kulüp yapılanmasında CEO (üst yönetici), insan kaynakları ve profesyonel spor yöneticilerinin olması gerektiğini düşünüyorum. Eğer bu yapı kurulursa, sporcu sağlığı anlamında da gerekli çalışmalar daha rahat yapılır.''

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