-Avcı: ''2014 Dünya Kupası için fikstür anlaşması yapmaya çalışacağız" İSTANBUL (A.A) - 20.12.2011 - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 2014 Dünya Kupası elemeleri D Grubu'nda ikinci fikstür toplantısı için yarın diğer ülkelerin yetkilileriyle Hollanda'da bir araya geleceklerini belirtirken, önlerindeki takvimi daha iyi görebilmeleri için fikstürün netleşmesinin önemli olduğunu söyledi. 2014 Dünya Kupası elemeleri D Grubu ikinci fikstür toplantısı için Hollanda'ya giden Abdullah Avcı,''Yarın sabah fikstür toplantısı var. Hollanda, Macaristan, Romanya, Estonya ve Andora ile bir araya gelip, fikstür anlaşması yapmaya çalışacağız. Eğer bir sonuç alınamazsa kura çekilecek. Anlaşma sağlanamazsa, her şeyde bir hayır vardır deyip kura çekimi yoluna gideceğiz. Önümüzdeki takvimi daha net görebilmek, çalışmalarımızı ona göre yapabilmek için bu fikstür önemli'' dedi. Avcı, Spor Toto Süper Lig'in bitiminin ardından önlerindeki mayıs ayının kendileri için çok önemli olduğunu dile getirerek, ''Mayıs ayında Avrupa'da 5 maç planlıyoruz. Temel amaç; geniş bir kadro, oyun felsefesi, takım ruhu ve Dünya Kupası elemelerindeki rakiplerimizle eşdeğer ekiplerle maç yapmak. Avrupa'da iki etaplı kamp yapıp, kendimizi test edeceğiz. Neler yapabileceğimizi göreceğimiz mini bir turnuva oynayacağız. Ağustos ayında bir hazırlık maçımız daha var ve eylül ayında resmi müsabakalar başlıyor 2014 Dünya Kupası elemelerinde. Son iki turnuvaya kıtalamamış bir ülke olarak, bunu bir yerden çıkarıp, hedeflediğimiz grup birinciliğine en iyi şekilde gitmeye çalışacağız'' diye konuştu.