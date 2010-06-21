Avatar'ın şimdi de 3D pornosu çekiliyor

T24 - Gişe rekorları kıran Avatar, 3 boyutlu filmlere geçmeye hazırlanan porno sektörüne ilham verdi.



Ünlü yönetmen James Cameron'ın çektiği 3 boyutlu Avatar filminin şimdi de pornosu çıkıyor. Porno filmler üreten Hustler prodüksiyon firması, Avatar'ın "This Ain't Avatar XXX" (Bu Avatar XXX değil) adı altında yine 3 boyutlu pornosunu çekiyor. Geçtiğimiz yıl Uzay Yolu'nun "This Ain't Star Trek XXX" adı altında pornosu çekilmiş ve kaset satışları başarılı olmuştu. Ancak Avatar'ın pornosu Hustler prodüksiyon firmasının bu zamana kadar çektiği en yüksek maliyetli porno filmi olacak.





