T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Avatar'ın şimdi de 3D pornosu çekiliyor

Gişe rekorları kıran Avatar, 3 boyutlu filmlere geçmeye hazırlanan porno sektörüne ilham verdi.

21 Haziran 2010 03:00

T24 - Gişe rekorları kıran Avatar, 3 boyutlu filmlere geçmeye hazırlanan porno sektörüne ilham verdi.

Ünlü yönetmen James Cameron'ın çektiği 3 boyutlu Avatar filminin şimdi de pornosu çıkıyor. Porno filmler üreten Hustler prodüksiyon firması, Avatar'ın "This Ain't Avatar XXX" (Bu Avatar XXX değil) adı altında yine 3 boyutlu pornosunu çekiyor. Geçtiğimiz yıl Uzay Yolu'nun "This Ain't Star Trek XXX" adı altında pornosu çekilmiş ve kaset satışları başarılı olmuştu. Ancak Avatar'ın pornosu Hustler prodüksiyon firmasının bu zamana kadar çektiği en yüksek maliyetli porno filmi olacak.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24