Avantaj Sivasspor'da



GALATASARAY: 1 - SİVASSPOR: 1

MAÇTAN DAKİKALAR

İKİNCİ YARI

Turkcell Süper Lig'in 17. haftasında Sivas'ta karşı karşıya gelen Galatasaray ile Sivasspor, Fortis Türkiye Kupası çeyrek final maçında İstanbul'da karşılaştı.Karşılaşmanın ilk dakikalarında iki takım da kontrollü bir oyun sergilerken, Galatasaray rakip kalede daha etkili oldu.Özellikle 25. dakikadan sonra tecrübeli futbolcu Ayhan Akman ile önemli pozisyonlar yakalyan sarı-kırmızılılar, bu fırsatları değerlendiremedi.Savunmada açık vermemek için fazla risk almayan Sivasspor da skoru değiştirmeyi başaramadı ve ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.Karşılaşmanın ikinci yarısına Sivasspor daha iyi bir başlangıç yaptı.Galatasaray'ın baskısına rağmen sarı-kırmızılıların kalesinde önemli pozisyonlar yakalayan Sivasspor'da ikinci yarıda oyuna giren Balili, 75. dakikada topu filelerle buluşturarak takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi.Bu dakikadan sonra Galatasaray daha fazla risk alarak kırmızı-beyazlıların kalesine giderken, 90+1'de Ayhan Akman'la aradığı golü bulan ev sahibi takım skora 1-1 eşitlik getirdi.Kalan sürede başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı.Bu sonuçla Sivasspor, deplasmanda attığı golün avantajıyla evine döndü.Ali Sami Yen: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Kemal YılmazAykut, Sabri, Emre Aşık, Meira, Hakan Balta, Mehmet Topal, Aydın, Barış, Ayhan, Arda, BarosPetkoviç, Abdurrahman, Diallo, Da Silva Bilica, Murat, Mohamed, Sezer, Musa, İbrahim, Tum, Mehmet: Dk. 30 Diallo, Dk. 45 Mohamed (Sivasspor), Dk. 43 Arda (Galatasaray)Fortis Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray ile Sivasspor, ilk yarıyı golsüz eşitlikle tamamladılar.10. dakikada çalımlarla Sivasspor ceza alanına giren Baros, topu ayağından fazla açınca, kaleci Petkoviç yatarak meşin yuvarlağın sahibi oldu.25. dakikada Baros'un pasıyla ceza alanı önünde topu önüne alan Arda'nın yerden şutunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.28. dakikada Aydın'ın soldan yaptığı ortada, ön direkte uygun durumdaki Ayhan'ın vuruşunda, top yan ağlarda kaldı.31. dakikada ceza alanı dışından Sabri'nin orta olarak kullandığı serbest vuruşta, kale önünde boş durumda kalan Meira'nın kafa vuruşu, takım arkadaşı Arda'nın da müdahalesi nedeniyle istediği gibi olmadı ve meşin yuvarlak yandan auta gitti.34. dakikada Sivasspor savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza alanı dışında sol çaprazda önünde bulan Ayhan'ın sert şutunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.45. dakikada Arda'nın ceza yayı içinde topu kontrol ettikten sonra bekletmeden dönerek vuruşunda, meşin yuvarlak savunmaya da çarptıktan sonra kornere çıktı.Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.49. dakikada Arda'nın soldan yaptığı ortada kale önünde iyi yükselen Emre Aşık'ın kafa vuruşu savunmanın da müdahalesiyle iyi olmadı ve top üstten auta çıktı.58. dakikada Aydın'ın İbrahim'den sıyrıldıktan sonra ceza yayı önünden yaptığı sert vuruşta, top üstten auta gitti.61. dakikada Sezer ile başlayan Sivasspor atağında Galatasaray savunmasının arkasına sarkan Balili, ceza alanına girdikten sonra pasını Mehmet'e çıkarırken, bu oyuncunun sert vuruşunda ise meşin yuvarlak Meira'nın kafasından döndü. Meira, bu pozisyonda kısa süreli bir sakatlık geçirdi.70. dakikada soldan Arda'nın kullandığı serbest vuruşta, ceza alanında Hakan'ın kafa şutu sonrası top kaleci Petkoviç'de kaldı.72. dakikada Arda'nın arapasıyla soldan ceza alanına giren Barış'ın vuruşunda, Da Silva Bilica'nın ayak koyduğu top kornere gitti.75. dakikada Sivasspor, Galatasaray karşısında 1-0 öne geçmeyi başardı. Hızlı gelişen Sivasspor atağında Kamanan, soldan getirdiği topu arka direkte Balili'nin önüne atarken, bu oyuncu da meşin yuvarlağı rahat bir biçimde filelerle buluşturdu: 1-0.85. dakikada Hakan Balta'nın soldan ceza alanına gönderdiği topa kale önünde Baros ayak koyarken, meşin yuvarlak kalecide kaldı.90. dakikada soldan çalımlarla Galatasaray ceza alanına giren Kamanan'ın, dar açıya karşın yakın mesafeden vuruşunda top kaleci Aykut'un müdahalesiyle kornere gitti.90 2. dakikada Galatasaray, Sivasspor karşısında eşitliği yakaladı. Soldan Sabri'nin yaptığı ortada, kale önünde topa ayak koyan Ayhan, fileleri havalandırarak beraberliği sağlayan golü attı: 1-1.Karşılaşma, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.