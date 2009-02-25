Avantaj MANU'da

Inter ile Manchester United, Şampiyonlar Ligi ikinci tur ilk maçında İtalya'da golsüz berabere kaldılar. Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta - FOTOGALERİ3 Manchester United taraftarı hastanelik!
Şampiyonlar Ligi ikinci tur ilk maçında Inter ile Manchester United, İtalya'da karşı karşıya geldi.
Bu önemli mücadeleden gol sesi çıkmazken, son şampiyon Manchester United rövanş maçı öncesinde avantaj yakaladı.
Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol yollarında etkili olmazken, soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.
İkinci yarı daha tempolu bir mücadeleye sahne oldu. Ev sahibi Inter rövanş maçına avantajlı bir skorla çıkmak için son dakikalarda rakip kalede daha etkili olmasına rağmen aradığı golü bulamadı.
Oyuna sonradan giren Wayne Rooney ile skoru lehine değiştirmeye çalışan Manchester United da İtalyan ekibinin kalecisini geçmeyi başaramayınca, karşılaşma 0-0 eşitlikle son erdi. Barca avantajlı döndü
Şampiyonlar Ligi'nde oynanan diğer maçlarda Barcelona, deplasmanda Fransa temsilcisi Lyon ile 1-1 berabere kaldı. Atletico Madrid ile Porto arasında İspanya'da oynanan karşılaşma 2-2 eşitlikle biterken, Arsenal evinde Roma'yı 1-0'lık sonuçla geçti. Juninho'dan Barça'ya süper gol - VİDEO
Adını bir üst tura yazdıracak takımların belirleneceği rövanş maçları ise, 11 Mart Çarşamba günü oynanacak.