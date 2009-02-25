Avantaj MANU'da

Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta - FOTOGALERİ

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Barca avantajlı döndü



Juninho'dan Barça'ya süper gol - VİDEO

Şampiyonlar Ligi ikinci tur ilk maçında Inter ile Manchester United, İtalya'da karşı karşıya geldi.Bu önemli mücadeleden gol sesi çıkmazken, son şampiyon Manchester United rövanş maçı öncesinde avantaj yakaladı.Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol yollarında etkili olmazken, soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.İkinci yarı daha tempolu bir mücadeleye sahne oldu. Ev sahibi Inter rövanş maçına avantajlı bir skorla çıkmak için son dakikalarda rakip kalede daha etkili olmasına rağmen aradığı golü bulamadı.Oyuna sonradan giren Wayne Rooney ile skoru lehine değiştirmeye çalışan Manchester United da İtalyan ekibinin kalecisini geçmeyi başaramayınca, karşılaşma 0-0 eşitlikle son erdi.Şampiyonlar Ligi'nde oynanan diğer maçlarda Barcelona, deplasmanda Fransa temsilcisi Lyon ile 1-1 berabere kaldı. Atletico Madrid ile Porto arasında İspanya'da oynanan karşılaşma 2-2 eşitlikle biterken, Arsenal evinde Roma'yı 1-0'lık sonuçla geçti.Adını bir üst tura yazdıracak takımların belirleneceği rövanş maçları ise, 11 Mart Çarşamba günü oynanacak.