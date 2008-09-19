Avantaj Kartal'da

Beşiktaş UEFA Kupası'nda gruplara kalma yolunda az da olsa avantaj sağladı.Birinci tur ilk maçında sahasında Ukrayna'nın Metalist Kharkiv takımını konuk eden temsilcimiz, ilk yarısında bir çok pozisyondan yararlanamadığı, ikinci yarısında ise zorlandığı maçtan Holosko'nun golüyle 1-0 galip ayrıldı.



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Birinci tur ilk maçında sahasında Ukrayna'nın Metalist Kharkiv takımını konuk eden temsilcimiz, ilk yarısında bir çok pozisyondan yararlanamadığı, ikinci yarısında ise zorlandığı maçtan Holosko'nun golüyle 1-0 galip ayrıldı.



Turun ilk maçında rövanş için avantajlı bir skor amaçlayan Beşiktaş, ilk dakikadan itibaren golü düşündü. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, Holosko ve Nobre'yi önde birlikte oynatırken, siyah-beyazlılar büyük bölümünü karşı alanda oynadığı devrede Delgado, Nobre ve Holosko ile yakaldığı net fırsatları değerlendiremedi.



Orta alanda kaptığı toplarla hızlı ataklar geliştiren konuk ekip ise Edmar ve Jackson ile Beşiktaş kalesinde tehlikeler yarattı.



Devre 0-0 tamamlanırken, ikinci yarıda baskılı başlayan siyah-beyazlı temsilcimiz 48'de Nobre'nin kafa vuruşuyla sinyalini verdiği gole 51'de Holosko ile ulaştı: 1-0.



Golden sonra oyunda tempo düşürken, konuk ekip 53'te Edmar'ın direkten dönen pozisyonunda beraberlik sayısına yaklaştı. İstediği baskıyı kuramayan Beşiktaş, kalan bölümde tabelayı değiştiremedi ve 90 dakikanın sonunda 1-0 galip gelen taraf oldu.



İki takım arasındaki rövanş maçı 2 Ekim'de Ukrayna'da oynanacak ve turu geçen ekip belli olacak.



BEŞİKTAŞ: 1 - METALIST KHARKIV: 0



Stat: BJK İnönü

Hakemler: Martin Ingvarrson xx, Erik Bergsten xx, Peter Martinsson xx (İsveç)

Beşiktaş: Rüştü xx, Serdar Kurtuluş xx, Sivok xx, Zapotocny xx, Seriç xx, Uğur x, Cisse xx, Tello xx (Dk. 73 Serdar Özkan x), Delgado x (Dk. 87 Ekrem x), Holosko xx, Nobre xx (Dk. 73 Bobo x)

Metalist Kharkiv: Goryainov xx, Maidana xx, Obradovic xx, Gueye xxx, Konyushenko xx (Dk. 51 Bordian x), Valyayev xx, Edmar xx, Sliusar xx (Dk. 72 Rykun x), Trisovic xx, Jakson xx, Devic xxx (Dk. 90 Babych x)

Gol: Dk. 51 Holosko (Beşiktaş)

Sarı Kart: Dk. 68 Devic (Metalist Kharkiv)



MAÇTAN DAKİKALAR



6. dakikada ceza alanı içinde sağ çaprazda topla buluşan Nobre'nin vuruşunda, kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.



Aynı dakikada Tello'nun sağdan kullandığı korner atışında, ön direkte topla buluşan Cisse'nin vuruşunda, kale çizgisi üstünde Konyushenko, meşin yuvarlağı kafasıyla tekrar kornere attı.



25. dakikada Valyayev'in ara pasında ceza alanı içinde sağ çaprazda topla buluşan Edmar'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Rüştü'nün ayaklarına çarparak kornere çıktı.



30. dakikada Sivok'tan kendi yarı sahasında topu kapan Devic, uzak mesafeden sert vurdu, ancak top yandan auta gitti.



31. dakikada Delgado'nun soldan ortasında, ceza alanı içinde topla buluşan Holosko'nun başından seken top kaleciye çarparak kornere çıktı.



42. dakikada Uğur'un ara pasında defansın arkasında topla buluşan Holosko, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcu ceza alanına girer girmez sert vurdu, ancak kaleciye çarpan meşin yuvarlak taca gitti.



44. dakikada Beşiktaş atağı bir anda Metalist Kharkiv atağına döndü. Topu kendi sahasında alan Jakson, meşin yuvarlağı ceza alanı içine kadar taşıdı. Beşiktaş savunmasını bir oyuncuyla yakalayan Ukrayna ekibinde Jakson, arkadaşlarına pas vermek yerine pozisyonu kendi değerlendirmek isterken, Seric'ten seken meşin yuvarlak kaleci Rüştü'de kaldı.



48. dakikada Delgado'nun sağdan kullandığı korner atışında, ceza alanı içinde topla buluşan Nobre'nin kafa vuruşunda, kaleci meşin yuvarlağı çizgiden çeldi. Kaleciden seken topu Konyushenko yine çizgi üzerinden uzaklaştırdı.



51. dakikada Tello'nun orta sahaya yakın bir yerden kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içinde topla buluşan Nobre'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleciden döndü. Dönen topa müdahale eden Holosko, meşin yuvarlağı filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.



54. dakikada Devic, savunmayı geçtikten sonra son çizgiye indiği anda altıpasın hemen önünde bulunan Edmar'a bıraktı. Bu futbolcunun bekletmeden şutunda, top üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Savunma daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.



72. dakikada Tello'nun sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, top az farkla üstten auta çıktı.



78. dakikada Jakson'un pasında, ceza alanı önünde sol çaprazda topla buluşan Devic'in şutunda, kaleci Rüştü meşin yuvarlağı kontrol etti.



80. dakikada Jakson'un uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta, kaleci Rüştü'nün müdahale ettiği top üst direğe çarparak kornere gitti.



90. dakikada Holosko'nun kafa pasında, ceza alanı önünde topla buluşan Bobo bekletmeden vurdu, meşin yuvarlak üstten az farkla auta çıktı.

