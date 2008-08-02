Avantaj Gençlerbirliği'nde

Turkcell Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Gençlerbirliği, Fortis Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında, Adana Demirspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.



Hafta içi Bülent Korkmaz ile yollarını ayıran ve yeni teknik direktörü Mesut Bakkal ile ilk maçına çıkan Ankara ekibi, Mehmet Çakır'ın golüyle galibiyete ulaşarak rövanş için önemli avantaj yakaladı.



Adana 5 Ocak Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında Gençlerbirliği topa daha çok sahip olan ekipti. Adana Demirspor ise kontra ataklarla etkili olmaya çalıştı. İki ekibin çabaları sonuç vermeyince ilk yarı 0-0 sona erdi.



İkinci yarıda iki takım da daha açık bir futbolla oyuna başladılar. Ankara ekibi 67. dakikada golü bulan taraf oldu. Sağ kanattan Burhan'ın ortasında topla buluşan Okan, topuk pasıyla Mehmet Çakır'ı gördü. Bu oyuncunun düzgün vuruşuyla Gençlerbirliği'ni 1-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda gol için yüklenen ev sahibi ekip, yakaladığı iki net pozisyonu gole çeviremeyince mücadele 1-0 Gençlerbirliği üstünlüğü ile sona erdi.



Gençlerbirliği, çeyrek finaldeki tek İkinci Lig ekibi Adana Demirspor'u, grup maçlarında da Mehmet Çakır'ın golüyle 1-0 mağlup etmişti. Bu maçın rövanşı 27 Şubat'ta Ankara'da oynanacak.

ADANA DEMİRSPOR: 0 - GENÇLERBİRLİĞİ: 1

Stat: 5 Ocak

Hakemler: Yıldıray Arslan x, Nihat Mızrak xx, İhsan Pamuk xx

Adana Demirspor: İlker xx, Çetin xx (Dk. 65 Erhan Namlı xx), Ramazan xx, Emre xx, Nezir xx, Erhan Çatalçam xxx, Bora xx, Levent xx, Mehmet xx (Dk. 73 Özgür x), Ömer Faruk x, Burak xx (Dk. 73 Serhan Turhan x)

Gençlerbirliği: Recep xx, Traore xx, Kahe x (Dk. 63 Okan xx), Mehmet Çakır xxx, Burhan xxx (Dk. 89 Mehmet Akyüz x), El Saka xx, Isaac xx, Muhammed x (Dk. 63 Kerem x), Hakan xx, Engin xx, Erhan xxx

Gol: Dk. 67 Mehmet Çakır (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 47 Ömer Faruk, Dk. 76 Ramazan (Adana Demirspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada gelişen Adana Demirspor atağında, Burak topu kafayla Mehmet'in önüne indirdi. Bu futbolcunun ceza sahası dışından sert şutunda, top kaleci Recep'te kaldı.

30. dakikada, Erhan, sağdan ceza sahasına girerken topa sert vurdu. Kaleci İlker, topu yatarak bloke etti.

35. dakikada, Burhan'ın sağdan ceza sahasına ortaladığı topa Mehmet Çakır gelişine vurdu. Meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

55. Dakikada Ömer Faruk topu altıpasa çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan Çetin, müsait durumdaki Levent'e aktardı. Bu futbolcunun şutunda top auta çıktı.

59. dakikada Ramazan ceza sahası içinden sert vurdu. Kaleci Recep topu kornere çeldi.

67. dakikada Gençlerbirliği'nin golü geldi. Bu dakikada Burhan sağ kanattan topu altıpasın içine ortaladı. Okan topuk pasıyla meşin yuvarlağı müsait durumdaki Mehmet Çakır'a bıraktı. Bu futbolcu gelişine bir vuruşla topu filelere yollayarak takımını 1-0 öne geçirdi.

89. dakikada Adana Demirspor gole çok yaklaştı. Bu dakikada Levent ceza sahası dışından sert vurdu, kaleci topu yatarak çeldi. Burhan boşta kalan topu auta attı.

Karşılaşma Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.