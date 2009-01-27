Avantaj Ankaraspor'da



Fortis Türkiye Kupsı çeyrek final ilk maçında Denizlispor ile Ankaraspor, Denizli Atatürk Stadı'nda 1-1 berabere kaldı.



Fortis Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Denizlispor'la Ankaraspor Denizli Atatürk Stadı'nda 1-1 berabere kaldı.



Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf ev sahibi Denizlispor oldu. 18. dakikada Gomes'in kullandığı serbest vuruşta ters bir kafa vuruşuyla Batak topu kendi filelerine gönderirken, Denizlispor 1-0 öne geçti.



Ankara'ya avantajlı bir skorla dönmek isteyen başkent temsilcisi ise, yenik duruma düştükten sonra rakip kalede daha etkili olmaya başladı.



36. dakikada topla buluşan Özer Hurmacı, düzgün bir vuruşla topu kalecinin sağından ağlarla buluşturdu ve skora 1-1 eşitlik getirdi.



İlk yarıda başka gol olmazken, devre 1-1 eşitlikle sona erdi.



İkinci yarıda iki takım da skoru kendi lehine çevirebilmek için çabalamasına rağmen goll yollarında etkili olamadılar.



Karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlanırken, Ankaraspor deplasmanda attığı golün avantajıyla başkente döndü.



DENİZLİSPOR: 1 - ANKARASPOR: 1

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Suat Arslanboğa, İsmail Sencan, Hakan Atilla Gökbilgin

Denizlispor: Cenk, Gomes, Burak, Roberts, Musa, Lietava (Dk. 78 Engin), Zafer (Dk. 41 Şener), Fatih, Ozan, Çağlar, Braga

Ankaraspor: Senecky, Muhammed Hanifi, Ediz, Özer (Dk. 90 Caner), Mehmet, Batak, Meye (Dk. 63 Konate), Lewis, Uğur, Erhan (Dk. 65 Neca), Hürriyet

Goller: Dk. 18 Batak (kendi kalesine)(Denizlispor), Dk. 36 Özer (Ankaraspor)

Sarı Kartlar: Dk. 50 Meye, Dk. 73 Muhammed Hanifi (Ankaraspor), Dk. 11 Burak, Dk. 31 Ozan, Dk. 65 Lietava, Dk. 90 Engin (Denizlispor)



MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Mehmet Çakır yerden ortaladı, Lewis'in vuruşunda top yan ağlara kaldı.



18. dakikada Gomes'in kullandığı serbest vuruşta Ankarasporlu Batak, ceza sahasına ters bir kafa vuruşuyla topu kendi kalesine gönderdi: 1-0



27. dakikada Lewis, ceza alanının önünde topu geriye çıkararak Muhammed Hanefi'ye verdi.



Muhammed'in 30 metreden yerden sert şutunda kaleci Cenk, topu güçlükle kontrol edebildi.



36. dakikada Mehmet Çakır'ın pasında topu alan Özer, ceza sahasında Denizlispor savunma oyuncularını çalımlayarak, topu kaleci Cenk'in sağından ağlarla buluşturdu: 1-1



Maçın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.





İKİNCİ YARI



47. dakikada kullanılan Denizlispor köşe vuruşunda, Gomes'in sert şutunda top, kaleci Senecky'den dönerek Lietava'nın önüne düştü. Bu futbolcunun şutunda da meşin yuvarlak kalecide kaldı.



57. dakikada gelişen Ankaraspor atağında, Mehmet'in ortasında Muhammed Hanifi iyi vuramayınca top auta çıktı.



62. dakikada Gomes'in kullandığı serbest vuruşta, top direğin yanından auta gitti.



66. dakikada Şener'in pasıyla buluşan Musa'nın vuruşunda, topu kaleci Senecky'de kaldı.



70. dakikada Lietava'nın kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



79. dakikada savunmanın hatasını değerlendiren Roberts'in şutunu kaleci Senecky iki hamlede kontrol etti.



Kalan dakikalar gol getirmedi ve karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

