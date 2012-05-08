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Avanos'ta köpekleri kim öldürdü

Nevşehir'in Avanos ilçesinde çöplükte görülen köpek ölüleri, hayvanseverlerin ’köpek katliamı yapıldı’ tepkisine neden oldu

08 Mayıs 2012 14:56

Bir grup hayvan severin İnternet’deki sosyal paylaşım sitelerine de taşıdığı ’Avanos’ta İköpek katliamı’ iddiaları ilçeyi karıştırdı. Avanos Belediye Başkanı Mustafa Körükçü ve Başkan yardımcısı Orhan Taş, bu konuda görüşmek istemedi. Belediye Veteriner Hekimi ve Park Bahçeler Müdürü Ahmet Demircioğlu ise, ”Kızılırmak kıyısındaki bir resturant civanındaki başıboş köpekler olduğu yolundaki ihbar üzerine, belediyemiz temizlik işlerine bakan özel şirketin elemanları oradaki 3 köpek leşini alıp, belediye çöplüğüne atmış” dedi. Demircioğlu, hayvansever derneklerinin ”Köpekler ırmak kıyısından canlı alınıp öldürüldü” iddiasıyla ilgili olarak da, ”Bize köpeklerin ölü olduğu söylendi. Kim hangi amaçla zehirledi bilemeyiz. Konuyla ilgili olarak jandarmaya da aynı bilgiyi ilettik" diye konuştu.

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