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Avanos'ta 10 Kasım anması

Metin  YILDIRIM/AVANOS (Nevşehir), (DHA)- ULU Önder Atatürk, ölümünün 79

10 Kasım 2017 16:24

Metin  YILDIRIM/AVANOS (Nevşehir), (DHA)- ULU Önder Atatürk, ölümünün 79. yıl dönümünde Nevşehir\'in Avanos ilçesinde de çeşitli etkinlikle anıldı. Anma töreni sırasında bazı kadınlar gözyaşlarını tutamadı.
Cumhuriyet  meydanındaki tören Atatürk anıtı önünde başladı. Kaymakam Murat Çağrı Erdinç, Belediye Başkanı İsmet İnce, prokotol mensupları ve vatandaşlar 09.05\'te anıt önünde saygı duruşunda bulundu. Bu sırada bazı kadınların duygulanıp ağladıkları görüldü. Alanda saygı duruşu sonrası \'Atatürk Fotoğrafları\' sergisi açıldı. Avanos Belediyesi Kongre Salonu\'nda  anma etkinlikleri gün boyu devam etti.

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