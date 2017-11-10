Avanos'ta 10 Kasım anması

Metin YILDIRIM/AVANOS (Nevşehir), (DHA)- ULU Önder Atatürk, ölümünün 79. yıl dönümünde Nevşehir\'in Avanos ilçesinde de çeşitli etkinlikle anıldı. Anma töreni sırasında bazı kadınlar gözyaşlarını tutamadı.

Cumhuriyet meydanındaki tören Atatürk anıtı önünde başladı. Kaymakam Murat Çağrı Erdinç, Belediye Başkanı İsmet İnce, prokotol mensupları ve vatandaşlar 09.05\'te anıt önünde saygı duruşunda bulundu. Bu sırada bazı kadınların duygulanıp ağladıkları görüldü. Alanda saygı duruşu sonrası \'Atatürk Fotoğrafları\' sergisi açıldı. Avanos Belediyesi Kongre Salonu\'nda anma etkinlikleri gün boyu devam etti.



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