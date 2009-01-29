Avanak firariler

Yeni Zelanda'da yaşanan olay izleyenleri güldürdü. Benzerine ancak komedi filmlerinde rastlanabilecek kadar komik olay güvenlik kameralarına yansıdı.Yakalandıktan sonra elleri birbirlerine kelepçelenen hırsızlar, polis memurunun bir anlık dalgınlığından yararlanıp kaçma fırsatı buldu. Ancak kurtulma heyecanıyla elektrik direğine takılan iki zanlı gözlerini hastanede açtı. Zanlıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.