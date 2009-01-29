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Dünya

Avanak firariler

Polisin elinden kaçmayı başaran elleri birbirine kelepçeli iki kafadar, elektrik direğine takılıp düşünce hastanelik oldu.

29 Ocak 2009 02:00

Polisin elinden kaçmayı başaran elleri birbirine kelepçeli iki kafadar, elektrik direğine takılıp düşünce hastanelik oldu.

Avanak firariler böyle çarpıştı - VİDEO

Yeni Zelanda'da yaşanan olay izleyenleri güldürdü. Benzerine ancak komedi filmlerinde rastlanabilecek kadar komik olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Yakalandıktan sonra elleri birbirlerine kelepçelenen hırsızlar,  polis memurunun bir anlık dalgınlığından yararlanıp kaçma fırsatı buldu. Ancak kurtulma heyecanıyla elektrik direğine takılan iki zanlı gözlerini hastanede açtı. Zanlıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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