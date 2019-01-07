Avanak Avni heykelini çalan adam: Hiç arkadaşım yoktu, ondan aldım

Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi önünden çalınan ve bir süre önce polis tarafından bulunarak belediye yetkililerine teslim edilen "Avanak Avni"nin heykeli yerine konuldu. Avanak Avni heykelini çalan Gökmen Turunç da verdiği ifadede heykeli metrobüsle evine götürdüğünü söylerken "Benim hiç arkadaşım yoktu. Onun için aldım" dedi. Turunç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre Avanak Avni heykelini çalan Gökmen Turunç, İstanbul 1’inci Sulh Ceza Hâkimliği’nde ifade verdi.

Kendisini “Evli. İki çocuklu. Okur yazar. Çiçek satar” olarak tanıtan ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde 4 kez yattığını anlatan Turunç, şöyle konuştu:

“Olay günü ailemle tartıştığım için çok hap alıp dışarı çıktım. Kadıköy’de yürürken bu heykeli gördüm. Bana gülümsüyordu. Koşarak gidip sarıldım. Heykel sarsıldı. İçimden bir ses ‘Al bunu evine götür’ dedi. Ben de alıp hiçbir şeye sarmadan metrobüsle onu evime götürdüm. Benim hiç arkadaşım yoktu. Onun için aldım.”

Turunç’un avukatı da “Yaptığı eylem, içtiği ilaçlar ve yaşadığı psikolojik durumdan ötürüdür” dedi.

Turunç, ‘kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık’ suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.