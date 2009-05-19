Avam Kamarası'nın 3 asırlık tarihinde bir ilk

İngiltere'de, milletvekillerinin harcamalarıyla ilgili skandaldaki tutumu eleştirilen Avam Kamarası Başkanı Michael Martin istifa kararı aldı. Bu kararla birlikte Avam Kamarası'nın 300 yıllık tarihinde de bir ilk yaşandı.



İngiltere Avam Kamarası Başkanı Michael Martin, 21 Haziran'da istifa edeceğini açıkladı.



Martin, Avam Kamarasında yaptığı konuşmada, "Birliği korumak için, 21 Haziran'da Başkanlık görevimi bırakmaya karar verdim" dedi.



Martin, yeni başkanın ertesi gün seçileceğini de söyledi. Milletvekillerinin harcamalarındaki usulsüzlüklerin açıklanmasını önlemeye çalışmakla suçlanan Martin, Avam Kamarası tarihinde 300 yılı aşkın bir süredir istifa eden ilk başkan oldu.



Avam Kamarası başkanlığından istifaya zorlanan son kişi, 1695'te, rüşvet aldığı iddiaları nedeniyle meclisin güvenini kaybeden John Trevor olmuştu.



İşçi Partisi milletvekili Tony Wright, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başkan bu yaz emekli olacağını belirten bir açıklama hazırlıyor" dedi.



Başbakan Gordon Brown'un bugün Avam Kamarası başkanı ve siyasi parti liderleriyle görüştükten sonra basın toplantısı yapacağı da bildirildi. Ana muhalefet partisi Muhafazakar Parti'nin lideri David Cameron ise erken seçim istedi.



Cameron, BBC radyosuna yaptığı açıklamada, milletvekillerinin kişisel harcamalarını devlete yıkmasının ortaya çıkmasıyla patlayan skandal nedeniyle "çok kızgın olan" milletin, "yeni bir parlamento seçmek istediğini" söyledi.



Milletvekillerinin harcamalarıyla ilgili skandal, milletvekili ve kabine üyelerinin seçim bölgelerindeki evleri ve diğer masrafları için devletten fazla para talep ettikleri ve lüks harcamalarını devlete yüklediklerinin ortaya çıkmasıyla patlak vermişti.

