Emine Erdoğan'ın avukatı: Arcayürek, müvekkilime avam ağızla hakaret etti

Emine Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, Cumhuriyet gazetesi yazarı Cüneyt Arcayürek'in "Ne zaman 'tatmin' olur?" başlıklı yazısına ilişkin olarak yazdığı cevap ve gönderme metninde 'Avam bir ağızla Emine Erdoğan'a hakaret etti' dedi.

Cüneyt Arcayürek'in Cumhuriyet gazetesinde yer alan ve Suriye'ye olası bir müdahale konusunu değerlendirdiği "Ne zaman 'tatmin' olur?" (01.09.2013) tarihli yazısında, "30 Ağustos resepsiyonu. At gözlüğüne benzer türban. İki kaş, iki göz, bir burun ve ağzı açık. Bir de eli. İlla ki baştan aşağı örtülü başkumandan (Cumhurbaşkanı) eşi Hayrünnisa Hanım’ın elini sıkarken, önünde baştan aşağı kapalı siyahlar giymiş, şişmanlıktan adeta yuvarlanarak yürüyen eşi Emine Hanım..." ifadesini kullanmıştı.

Avukat Ahmet Özel tarafından gönderilen cevap ve düzeltme metni şöyle:

CEVAP VE DÜZELTME METNİ

01.09.2013 tarihinde Cüneyt ARCAYÜREK tarafından Cumhuriyet Gazetesindeki Köşesinde “Ne Zaman ‘Tatmin’ Olur?” başlıklı köşe yazısı içeriğinde, müvekkilime karşı saygı ve edep sınırlarını aşan cümlelerle vücut mahremiyetine saldırılmış, ağır bir hakarette bulunulmuştur. Yazar köşesinde düşünce açıklamak yerine sayın müvekkilimize karşı edep ve terbiye sınırlarını aşan cümlelerle hakaret etmiştir. Kamuoyu tarafından zihin dünyası iyi bilinen ve her fırsatı sayın başbakan ve çevresine saldırma fırsatına çeviren yazar, hakaret içeren yazısında basın meslek ilkeleriyle bağdaşmayacak şekilde müvekkilim hanımefendiyi hedef almış, eleştiri sınırlarını aşarak hakaret etmiştir.

Söz konusu ifadeler müvekkilimi inciten ve toplum önünde müvekkilimi küçük düşürmeye çalışan ifadelerdir. Günlük yayın yapan bir gazetede avam bir ağızla kaleme alınan bu ifadeler kesinlikle düşünce açıklama özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez. Bir kişiye karşı duyulan öfke ve nefretin dışavurumunda kullanılan bu bayağı kelimeler tam manasıyla hakarettir. Netice olarak bu hakaretlerin gazeteniz vasıtasıyla kamuoyuna duyurulması hukuka aykırıdır. Bu köşe yazısı 5187 sayılı Basın Kanunu, basın meslek ve ilkelerine aykırıdır. Adalet ve tarafsızlığa saygılı olma, kişi ya da kuruluşları aşağılayıcı yalan haber yapma veya iftira niteliği taşıyan yayın yapmama, özel amaçlara hizmet eden ve haksız rekabete yol açan yayın yasağı ilkelerine uygun değildir. Söz konusu hakaret içeren bu köşe yazısı, ilgili tüm yasal haklarımızı hızlı, eksiksiz ve etkin bir şekilde kullanacağımızı da dikkatlerinize sunarız.

Kamuoyuna saygıyla arz olunur.

Emine Erdoğan Vekili Av. Ahmet Özel

