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Dünya

Avaaz.org'un, Wikileaks'e yardım çağrısına destek 570 bin imzayı buldu

Avaaz.org, yayımladığı açıklama ile WikiLeaks'e destek çağrısı yapıyor.

13 Aralık 2010 02:00

T24 -  Wikileaks ile Visa, Mastercard ve Paypal'in iş yapmayı kesmesi sonrası Paypal benzeri Xipwire ve sosyal mikro ödeme webi Flattr firmaları desteğini sürdürüyor. Bu firmalar kanalıyla, Wikileaks'e yardim yapmak mümkün. Facebook ve Twitter'ın desteği de sürüyor.



Avaaz.org'un çağrısı


Sevgili arkadaşlar,

 WikiLeaks, hiçbir yasayı ihlal etmemiş de olsa, ürpertici bir sindirme
 kampanyası ile karşı karşıyadır. Basın ve demokratik özgürlüğe karşı bu
 saldırı için acilen kamu oyundan kitlesel bir tepkiye ihtiyaç vardır.
 Haydi bu hafta 1 milyon sese ulaşalım ve ABD gazetelerinde tam sayfa
 ilanlar verelim.

 WikiLeaks karşı yapılan bu büyük yıldırma kampanyası Dünyanın her yerinde
 özgür düşünce ve basın savunucuları arasında bir ürperti yaratıyor.
 Hukukçular WikiLeaks'in büyük olasılıkla hiçbir yasayı ihlal etmediğini
 söylüyorlar. Gene de üst düzey ABD'li siyasetçiler onu bir terör örgütü
 olarak adlandırdılar. Daha da vahimi WikiLeaks kadrosunu katletme çağrısı
 yapan yorumcular bile oldu. Organizasyon büyük bir devlet ve şirket
 saldırısı altında. Ancak WikiLeaks sadece bir ihbarcı tarafından sağlanan
 bilgileri yayınlıyor. Ve bunları dünyanın önde gelen saygın gazeteleri
 (NYT, Guardian, Spiegel vs) ile süzgeçten geçirdikten sonra yayınlıyor.

 WikiLeaks’e karşı bu müthiş gözdağı ve yargı dışı yıldırma kampanyası
 demokrasiye bir saldırıdır. Acilen basın ve ifade özgürlüğü için halkın
 kitlesel tepkisine ihtiyacımız vardır. Lütfen aşağıdaki dilekçeyi
 imzalayın ve bu epostayı herkese gönderin. 1 milyonu aşan imza ile bu
 hafta ABD gazetelerinde tam sayfa ilanlar verelim.


 Avaaz.org, nedir?

Dünya halklarının görüş ve değerlerinin küresel kararlarda etkin olması için çalışan 6.4 milyon kişinin küresel kampanya ağı olan Avaaz (Avaaz, bir çok dilde ses ya da şarkı anlamına gelir), dünyanın her tarafından her milletten üyelere sahip.


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