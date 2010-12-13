Avaaz.org'un, Wikileaks'e yardım çağrısına destek 570 bin imzayı buldu

T24 - Wikileaks ile Visa, Mastercard ve Paypal'in iş yapmayı kesmesi sonrası Paypal benzeri Xipwire ve sosyal mikro ödeme webi Flattr firmaları desteğini sürdürüyor. Bu firmalar kanalıyla, Wikileaks'e yardim yapmak mümkün. Facebook ve Twitter'ın desteği de sürüyor.





Avaaz.org'un çağrısı



Sevgili arkadaşlar,



WikiLeaks, hiçbir yasayı ihlal etmemiş de olsa, ürpertici bir sindirme

kampanyası ile karşı karşıyadır. Basın ve demokratik özgürlüğe karşı bu

saldırı için acilen kamu oyundan kitlesel bir tepkiye ihtiyaç vardır.

Haydi bu hafta 1 milyon sese ulaşalım ve ABD gazetelerinde tam sayfa

ilanlar verelim.

WikiLeaks karşı yapılan bu büyük yıldırma kampanyası Dünyanın her yerinde

özgür düşünce ve basın savunucuları arasında bir ürperti yaratıyor.

Hukukçular WikiLeaks'in büyük olasılıkla hiçbir yasayı ihlal etmediğini

söylüyorlar. Gene de üst düzey ABD'li siyasetçiler onu bir terör örgütü

olarak adlandırdılar. Daha da vahimi WikiLeaks kadrosunu katletme çağrısı

yapan yorumcular bile oldu. Organizasyon büyük bir devlet ve şirket

saldırısı altında. Ancak WikiLeaks sadece bir ihbarcı tarafından sağlanan

bilgileri yayınlıyor. Ve bunları dünyanın önde gelen saygın gazeteleri

(NYT, Guardian, Spiegel vs) ile süzgeçten geçirdikten sonra yayınlıyor.

WikiLeaks’e karşı bu müthiş gözdağı ve yargı dışı yıldırma kampanyası

demokrasiye bir saldırıdır. Acilen basın ve ifade özgürlüğü için halkın

kitlesel tepkisine ihtiyacımız vardır. Lütfen aşağıdaki dilekçeyi

imzalayın ve bu epostayı herkese gönderin. 1 milyonu aşan imza ile bu

hafta ABD gazetelerinde tam sayfa ilanlar verelim.



Avaaz.org, nedir?

Dünya halklarının görüş ve değerlerinin küresel kararlarda etkin olması için çalışan 6.4 milyon kişinin küresel kampanya ağı olan Avaaz (Avaaz, bir çok dilde ses ya da şarkı anlamına gelir), dünyanın her tarafından her milletten üyelere sahip.





