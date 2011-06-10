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AV TÜFEĞİYLE OYUN ÖLÜM GETİRDİ ERZURUM (A.A)

10 Haziran 2011 17:10

-AV TÜFEĞİYLE OYUN ÖLÜM GETİRDİ ERZURUM (A.A) - 10.06.2011 - Erzurum'un Hınıs ilçesinde babasının av tüfeğiyle oynayan bir çocuk, silahın ateş alması sonucu sınıf arkadaşını vurdu. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bellitaş Köyü İlköğretim Okulu 5. sınıf öğrencisi O.A.(11), evlerinin önünde babasına ait av tüfeğiyle oynadığı sırada, silahın ateş alması sonucu yanında bulunan sınıf arkadaşı Nurullah Koşapınar'ı (11) vurdu. Kafasından yaralanan Koşapınar, olay yerinde yaşamını yitirdi. Koşapınar'ın cenazesi, Trabzon Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından Bellitaş köyü mezarlığında toprağa verildi.

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