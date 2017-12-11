Av tüfeğiyle kendini vurdu

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta, av tüfeğiyle kendini vurduğu iddia edilen 40 yaşındaki Ümit Ç. tedavi altına alındı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi 701 Sokak\'ta meydana geldi. Ümit Ç., iddiaya göre evde alkol aldıktan sonra av tüfeğiyle kendini karnından vurdu. Eşinin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibi Ümit Ç.\'ye ilk müdahalede bulundu. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Ümit Ç. ameliyata alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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