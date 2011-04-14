-AV TÜFEĞİYLE KAFELERE SALDIRDILAR İZMİR (A.A) - 14.04.2011 - Kemeraltı Çarşısı'nda bir grubun, kafelerin bulunduğu sokaktaki iş yerlerine ateş açması sonucu 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Kemeraltı Çarşısı'nda kafelerin yer aldığı 900 Sokak'a sabah saatlerinde gelen yaklaşık 10 kişilik grupta bulunanlar, sokakta bulunan iş yerlerine av tüfeği ile rastgele ateş açtı. Bazı saldırganlar da kafelerin kaldırımda bulunan sandalye ve masaları kırdı. Kafe çalışanlarından Şahin İnce (27), müşteri Sedat Güngör (26) ile aynı sokakta bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi Çetin Emeç Sanat Galerisi'nin güvenlik görevlilerinden Erdem Kubilay (28) ayaklarından vuruldu. Saldırganlar olay yerinden kaçtı. Yaralılardan Kubilay ve Güngör, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Şahin İnce ise Yenişehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polisin yaptığı araştırmada, dün akşam saatlerinde bir kafe işletmecisi ile müşteri arasında yaşanan tartışmanın ardından, müşterinin işletmeciyi tehdit edip ayrıldığı, saldırıyı gerçekleştiren grupta bu müşterinin de bulunduğu tespit edildi. Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.