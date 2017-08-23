Av tüfeğiyle intihar etti

Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Didim İlçesi\'nde 28 yaşındaki Murat Konya, evinde yalnız olduğu sırada av tüfeği ile intihar etti.

Yeni Mahalle Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir apartmanın 4\'üncü katında yaşayan ve turizm işiyle uğraşan evli ve 1 çocuk babası Murat Konya, bilinmeyen bir nedenle girdiği bunalım sonucu evinde tüfekle intihar etti. Bir yakınına intihar edeceği konusunda mesaj çektiği öğrenilen Konya\'nın hayatından endişelenen yakınlarının ihbarıyla, bugün saat 08.30\'da, yaşadığı ev polis tarafından kontrol edildi. Çilingir yardımıyla eve giren polis, Konya\'nın cesedini buldu. Savcılık incelemesinin ardından Konya\'nın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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