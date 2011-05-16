-AV TÜFEĞİYLE BALKONDAN DEHŞET SAÇTI TORBALI (A.A) - 16.05.2011 - İzmir'in Torbalı ilçesinde sokakta yapılan nişan töreninde gürültüden rahatsız olan mahalle sakininin, balkondan av tüfeğiyle ateş açması sonucu 6 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Torbalı ilçesinde kuzen oldukları öğrenilen Aydın Kandemir (20) ile Leyla Kandemir (18) arasında düzenlenen nişan töreni, evlerinin bulunduğu 5165 Sokak'ta başladı. Müzikten ve gürültüden rahatsız olduğu ileri sürülen mahalle sakini M.S. (43), balkona çıkarak sokaktaki kalabalığa doğru av tüfeğiyle 2 el ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Aydın Kandemir, Zeynep Kandemir (5), Aziz Kandemir (17), Hatice Yıldırım (17), Hamit Kandemir (51) ve Mehmet Ertaş (46) yaralandı. Yaralılar, Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi. Polis tarafından gözaltına alınan M.S'nin ifadesinde, gürültüden ve yüksek sesle çalınan müzikten rahatsız olduğu için ateş açtığını söylediği öğrenildi. Leyla Kandemir'in ise nişan töreninin gayet sakin devam ettiğini, ne olduğunu anlayamadan kendilerine ateş açılınca büyük bir şok yaşadıklarını ancak M.S'den şikayetçi olmadığını söylediği bildirildi. Gözaltında tutulan M.S'nin işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edileceği belirtildi.