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Av tüfeğiyle bakkalı bastı, sahibini öldürdü

Burhan CEYHAN/GERMENCİK (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Germencik ilçesinde, aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet olduğu iddia edilen Selim Cesur (53), bakkal dükkanına gelerek dükkan sahibi Serkan Horzum'u (45) av tüfeğiyle vurarak öldürdü

10 Nisan 2018 23:47

Burhan CEYHAN/GERMENCİK (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Germencik ilçesinde, aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet olduğu iddia edilen Selim Cesur (53), bakkal dükkanına gelerek dükkan sahibi Serkan Horzum\'u (45) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
Olay, saat 15.30 sıralarında Hıdırbeyli Mahallesi\'nde meydana geldi. Selim Cesur ile mahallede bakkal dükkanı işleten Serkan Horzum arasında iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından evden ruhsatsız pompalı tüfeğini alarak bakkala gelen Selim Cesur, Serkan Horzum\'a ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar Horzum\'un vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. Horzum kanlar içinde yere yığılırken, Cesur ise olayın ardından kaçtı. Silah sesini duyan çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Horzum\'un hayatını kaybettiğini belirledi. Horzum\'un cesedi savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Jandarma ekipleri, kaçan Cesur\'u kısa sürede olayda kullandığı tüfekle birlikte evinde yakalayarak gözaltına aldı. 
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

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