Av köpekleriyle sokak kedilerini öldürttü; hayvanseverlere hakaretten 6 ay 15 gün hapis cezası aldı!

Antalya’da Pointer cinsi av köpeklerini sokak kedilerinin üzerine salarak öldürttüğü belirtilen Mehmet Karay, kendisine tepki gösteren hayvanseverlere hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada hapis cezasına çarptırıldı. Hakaret suçundan 3 ay hapis cezası alan Karay hakkında, suçu kamu alanında işlediği için ayrıca 3 ay 15 gün mahkumiyet kararı çıktı.

Geçen ağustos ayında basına yansıyan görüntülerde Karay, kendisine ‘’Bu hayvanları kim öldürdü?’’ diye soranlara, ‘’Ben öldürdüm. Kürt sandım, öldürdüm’’ cevabını vermişti.

Merkez Muratpaşa ilçesindeki Falez Park’ta 8 yılda 150’den fazla kediyi köpeklerine parçalatan Karay’a tepki gösteren vatandaşlar, 30 Temmuz’da ‘kedi koruma nöbeti’ne başlamış ve 40 gün nöbet tutmuştu.

Kedileri öldürttüğü için yargılanması sürüyor

Falez Park içinde bulunan Yaşlı Evi bahçesine tasmasız olarak bıraktığı köpeklerinin kedilere tekrar saldırması üzerine vatandaşlar polise ve belediyeye şikayette bulundu. Şikayet üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri köpekleri barınağa almak için Karay’ın evine gitti.

Karay köpekleri evinin yatak odasına kilitledi. Eve girebilmek için savcılık izni beklendiği sırada hayvanseverlerin yanına giden Karay, çevrecilerin ve hayvanseverlerin oluşturduğu A Platformu’nun sözcüsü Emel Özgür’e hakaretlerde bulundu. Özgür’ün şikâyeti üzerine açılan davada hapis cezası alan Karay hakkında kedileri öldürttüğü için açılan dava ise 29 Ocak’ta görülecek. Hayvanseverler, Antalya 27. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 08.55’te görülecek dava için destek çağrısı yaptı.