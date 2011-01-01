-AV KÖPEĞİ, AVCIYI VURDU BEYŞEHİR (A.A) - 01.01.2010 - Konya'nın Beyşehir ilçesinde babası ve arkadaşıyla ava giden bir kişi, yemek yediği sırada av köpeğinin üzerinden geçerken tetiğine dokunduğu yerdeki tüfeğin ateş alması sonucu yaralandı. Erdem Kayak (39), babası Mustafa ve arkadaşı Ali İhsan Adıgüzel ile avlanmak için ilçeye bağlı Şamlar köyü yakınlarındaki Baraj mevkisine gitti. Av sırasında yemek için mola veren ve ateş yakan avcılardan Erdem Kayak, tüfeğini yere bırakarak yemek için kurdukları sofraya oturdu. Bu sırada, av köpeğinin üzerinden geçerken tetiğine dokunduğu yerdeki tüfek ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği avcı Kayak, kalçasından ağır yaralandı. Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan ve kalçasına çok sayıda saçma isabet ettiği belirlenen Kayak, yapılan ilk müdahalenin ardından Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralı avcının babası Mustafa Kayak, Hastane önünde yaptığı açıklamada, olaydan önce oğluma tüfeğin emniyetinin kapalı olup olmadığını sorduğumda kapalı olduğunu söylemişti. Meğer emniyeti açıkmış'' diye konuştu. Baba Kayar, oğlunun kalça kemiğinde kırık saptandığını ve çok sayıda saçma tespit edildiğini bildirdi.