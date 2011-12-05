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Dünya

Av köpeği, avcıyı avladı ANKARA (A.A) 

05 Aralık 2011 12:13

-Av köpeği, avcıyı avladı ANKARA (A.A) - 05.12.2011 - ABD'de ördek avına çıkan avcı, köpeği tarafından tüfekle vuruldu. Ananova sitesinin haberine göre, Utah eyaletinde av köpeğini de yanına alan 46 yaşındaki avcı, tekneyle gölde yola koyuldu.  Avcı, plastik ördek mühreleri yerleştirmek için tekneden indiğinde, heyecanla teknenin içerisinde zıplayan köpeği av tüfeğini ateşledi. Üç metre mesafeden kalçasından 27 saçmayla vurulan adam, cep telefonuyla ambulans çağırdı. Üzerinde su geçirmeyen kalın av kıyafetleri bulunan adamın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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