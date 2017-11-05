Av fotoğrafını sosyal medyada paylaşınca ceza aldı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta, avladığı tavşan ve kekliklerin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan A.A., Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü\'nce 3 bin 500 lira para cezasına çarptırıldı.

Kaçak ve usulsüz avcılara yönelik sahadaki denetimlerini aralıksız sürdüren Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal ortamda da denetim yapıyor. Son olarak A.A. isimli bir \'Facebook\' kullanıcısının avladığı 3 keklik ile bir tavşanın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştığını tespit eden ekipler, yapmış olduğu araştırmada A.\'nın Elbistan\'ın Akbayır Mahallesi\'nde avlandığını belirledi. Adresi tespit edilen ve avcılık belgesi de olmadığı ortaya çıkan A.A.\'ya belgesiz ve usulsüz avcılıktan 3 bin 500 lira idari para cezası kesildi.

8\'İNCİ SOSYAL MEDYA CEZASI

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü, sosyal medyadan 2017 yılı içerisinde A.A.\'dan önce belgesiz ve kaçak avlanan 7 kişiyi sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflardan tespit ederek 7 bin 50 lira idari para cezasına çarptırmıştı.



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