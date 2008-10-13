Autoshow'un hasılatı yüzleri güldürdü

Autoshow, küresel kriz nedeniyle 2008 yılında hedefleri tutturmakta zorlanan otomotivcilere adeta doping oldu. 9 Ekim'de CNR Expo'da kapılarını açan Autoshow'un sadece ilk iki günü yapılan satışlar ve alınan siparişler otomotivcilerin yüzünü güldürdü.



Porsche, 360 milyon euro değerindeki 911 GTR modelinden bir adet satarken, 2 adet de Cayenne ve 1 Cayman modeli ile birlikte 600 milyon doların üzerinde sipariş aldı. Fermas yetkilileri, değeri 550 milyon euro olan Ferrari Scaglietti'den 1 adet satıldığını belirtirken, fiyatları 210 bin ve 245 bin Euro'dan başlayan Maserati Grandturismo ve Quattroporte modellerinden de 6 adet satıldı.



Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı ve Renault Mais Genel Müdürü İbrahim Aybar, "Autoshow 2008 fuarı otomobil satışları için doping oldu" açıklamasını yaptı.

Kasım ayında Türkiye'de satışa sunulacak Superb'in fuarda sergilenen 5 modelinin ilk günden satıldığını, toplamda ise tüm Skoda modellerinden 62 adet sipariş aldıklarını açıklayan Skoda Genel Müdürü Mahmut Kadirbeyoğlu, "Kriz döneminde gelen bu ilgi herkesi çok mutlu etti" dedi.



Fuarı 4 günde 267 bin 137 kişi gezdi



Fuarı dört günde 267 bin 137 kişinin gezdi. Otomotiv firmaları, 19 Ekim tarihine kadar sürecek Autoshow'da kira, stand ve ihtişamlı şovlar için yaklaşık 20 milyon dolarlık harcama yaptı. Sektör yıl sonuna kadar 360-380 bin adet otomobil ve 210 bin hafif ticari araç satmayı hedefliyor. Fuarın 2009 hedefleri için de umut olduğu belirtiliyor.



ODD Başkanı ve Renault Mais Genel Müdürü İbrahim Aybar, Autoshow 2008 fuarının otomobil satışları için bir doping yaptığını belirterek, şu an için 2009 hedeflerinde revize öngörmediklerini söyledi. Hükümetin kriz döneminde iç pazarı canlı tutmak için önlem alması durumunda hiçbir sektörün global kriz karşısında fazla zorlanmayacağını kaydeden Aybar, 2009'da binek ve hafif ticari araç satışlarının 570-585 bin adet bandında seyretmesini öngördüklerini açıkladı.



Renault'nun bu yıl Dacia markası dahil yaklaşık 95 bin araç satmayı hedeflediğini kaydeden Aybar, 2009'da bu rakamları yakalamayı öngördüklerini belirtti.



Doğuş Otomotiv VW Ticari Araç Genel Müdürü Kerem Güven ise bu yıl sonu itibarıyla 207 bin adetler seviyesinde öngördükleri hafif ticari araç pazarının 2009'da aynı seviyede olmasını beklediklerini belirtti. Güven, "Şimdilik planlarımızı değiştirmedik. Hedefimiz VW olarak yine yaklaşık pazarın yüzde 11'ini almak" dedi.



Citroen Türkiye Genel Müdürü Müfit Ataseven de hükümetin piyasalarda güven bunalımını gidermesi durumunda global krizin kolay atlatılacağını söyledi.



Özel finansman desteği



Tüketici kredi faz oranlarının arttığına değinen GM Türkiye Genel Müdürü Özcan Keklik, faizlerinin daha da artması durumunda daha önce yapıldığı gibi birçok firmanın finansal bazlı kampanyalarla alıcıyı destekler pazarlama uygulamalarına yöneleceğini anlattı.



Keklik, "Ana firmaların bankalarla yapacağı anlaşmalar ve bunun sonucunda varılacak mutabakatla belli bir maliyetin firmalarca üstlenilmesi söz konusu olabilir. Tüketiciye daha düşük faizli kredi oranlarını sunma olanağı yaratmak ve bu şekilde faiz artışlarından tüketicinin etkilenmesini ortadan kaldırmak gibi bir süreç içine gireceğimizi sanıyorum" dedi. Keklik, 2009'da Opel, Chevrolet ve Saab markalarıyla binek pazarın yüzde yüzde 8'ini almayı hedeflediklerini dile getirdi.



Fuar’da ilk iki gün kim ne sattı?



Porsche: 1 adet 360 milyon euro değerinde 911 GTR. 2 adet Cayenne ve 1 Cayman modelleri ile birlikte 600 milyon dolarlık sipariş aldı.



Fermas: Değeri 550 milyon euro olan Ferrari Scaglietti'den 1 adet, fiyatları 210 bin ve 245 bin eurodan başlayan Maserati Grandturismo ve Quattroporte modellerinden de 6 adet sattı.

Audi: Q5 modeline 60 adet sipariş aldı. Audi markası altındaki diğer modellerden de 120 adet sattı.



VW: Scirocco için 20 adet sipariş aldı.

Renault: Renault Symbol 550 adet sipariş aldı.

BMW: 100 adet araç satışı gerçekleştirdi.

Seat: 32 adet araç sattı.

Opel: 76 adet sattı.

Alfa Romeo: Mito modeline 5 adet talep geldi.

Lancia: 4 adet araç satışı yaptı.

Fiat: 51 araç sattı. 14'ü Fiat 500.

Volvo: 35 adet araç sattı.

Hyundai: 300 adet araç satışı yaptı.

Skoda: Superb'nin sergilenen 5 modeli de satıldı. Diğer modeller için 62 adet sipariş alındı.



Autoshow’da Euro bin 599 YTL’ye sabitlendi



İstanbul Autoshow fuarında otomobil markaları, fuara özel kampanyalara ağırlık veriyor. Kia markası, SUV modelleri Sorento ve Sportage için Hayatboyu Garanti kampanyasını tekrar hayata geçirme kararı aldı.



Ayrıca, sabit euro kuru kampanyası ile Sorento ve Sportage modellerinde 1 euro bin 599YTL'ye sabitlenirken, Kia Cee'd 31.6 bin YTL'den satışa sunuldu. Hyundai de fuar boyunca 10 bin YTL için 12 aya yüzde 0,99 faiz ile anlaşmalı bankalarda tüketici kredisi imkânı sunuyor.



Accent Era'nın benzinli motor seçenekleri için 800 YTL, dizel motor seçeneği için de 1.300 YTL indirim fırsatı veriliyor. Mazda Türkiye Ulusal Satış Ofisi de tüm Mazda modellerinde 3 ile 8 bin YTL'ye varan avantajlar sağlandı. Fuar süresince yeni Mazda2'ler 26.9 bin YTL, Mazda 6'lar 52.9 bin YTL'den başlayan fiyatlarla satılacak. Peugeot ise 107 ve 206 HB modellerinde 750 YTL, 308 HDI'da 1000 YTL'lik Auto Show indirimi uyguluyor. Peugeot 407 modellerinde ise 2 bin YTL Auto Show indirimi veya 22 bin YTL krediye 18 ay yüzde 0 kredi olanağı sunuluyor.



BMWnin Türkiye’deki planında hiçbir değişiklik yok



Autoshow fuarı için Türkiye'ye gelen BMW ve Mini İthalatçı Pazarlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Kay Segler, böyle bir dönemde Türk yöneticilerin kriz deneyiminden yararlanmanın avantaj yaratacağını söyledi. Türkiye'nin bugüne kadar yaşadığı krizlerin bu kez Avrupa ülkeleri için ciddi tehditler içerdiğini söyleyen Segler, BMWnin, Türkiye planlarında kriz nedeniyle herhangi bir değişiklik düşünmediğini söyledi.



BMW Türkiye distribütörü Borusan Otomotiv Genel Müdürü Hakan Bayman ise otomotiv sektörünün krize stoklarla yakalandığını belirterek şunları söyledi: "Yaşanan dalgalanma nedeniyle önümüzdeki günler hakkında konuşmak mümkün değil. Avrupa'daki büyük bayi teşkilatları stoklarındaki satamadıkları modelleri Türkiye'ye göndermek istiyor. Bu nedenle grey markette bir hareket olabilir. Devletin bu durumda ortaya çıkabilecek vergi kaçaklarına karşı uyanık davranması gerekir."



500 zengine özel tanıtım



BMW'nin tamamen yenilediği ve fiyatı 380 bin YTL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkacak 7 serisinin "kapalı oda" olarak tanımlanan mekanda toplam 500 zengin Türk'e tanıtıldığını kaydeden Bayman, yeni 7 serisinin 15 Kasımda teslim edilmeye başlanacağını ifade etti.



Bayman, yıl sonuna kadar 140 adet yeni, 110 adet de eski kasa olmak üzere toplam 250 adet 7 serisi satacaklarını söyledi. Bayraktar Grubu Başkan Yardımcısı Mustafa Bayraktar, global boyutta yaşanan krizin en azından 1 yıllık bir sürece yayılacağını belirtti. Özellikle ABD otomotiv pazarına ihracat yapan Ege Endüstri şirketinde kriz nedeniyle 12 milyon dolarlık yatırımlarını 5 milyon dolara indirdiklerini açıklayan Bayraktar, "ABD'de kamyon pazarı 1 yıl önceden durmuştu. 2 yıl da nefes alamaz. Biz bu nedenle yatırımımızı yarıda kestik" dedi.

AB tüm araçlarda ESP'yi zorunlu hale getiriyor.



Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, sunduğu yeni öneriyle yol güvenliğini artırmak üzere tüm araçlarda ESP'yi (Elektronik Stabilite Programı) zorunlu hale getirmek istiyor. AB'nin yayınlandığı teklifin ana unsurlarından biri, ESP'nin yeni tescil edilen tüm taşıtlarda 2012'den itibaren, tüm yeni taşıtlarda ise 2014'ten itibaren zorunlu donanım haline getirilmesi. 2007'de, ABD Trafik Güvenliği İdaresi NHTSA, 4.5 tona kadar brüt ağırlığı olan 2012 ve üzeri tüm taşıtların standart olarak ESP ile donatılmasını şart koşan düzenlemeleri yürürlüğe koymuştu. Araştırmalarla savrulma riskini önemli ölçüde azalttığı ispat edilen ESP, tek aracın dahil olduğu ölümcül kazaların sayısını da yüzde 30 ile yüzde 50 arasında düşürebiliyor. Seri üretimine 1995 yılında Bosch'un Mercedes-Benz ile ortaklaşa yürüttüğü bir projeyle geçilen ESP'nin geliştirilmesine devam ediyor.



2007 yılının ilk yarısında trafiğe çıkan tüm araçların yüzde 47'si ESP donanımına sahipken, bu oran Almanya'da yüzde 77 ile en yüksek noktada. Normalde üst sınıf araçlarda standart donanım olarak bulunan sistem, küçük sınıf araçlarda opsiyonel olarak bulunuyor ya da bir seçenek olarak sunulmuyor. Eğer teklif yürürlüğe girerse Türkiye'de üretilen araçlarda da ESP zorunlu olacak. ESP'yi diğer güvenlik sistemlerle de birlikte devreye alan firmalar Türkiye'de bugün itibarıyla bu sisteme perakende satışta 800 ile 2 bin YTL arasında fiyat ekliyorlar.



Çin'li Chery, hibrid ve spor araç da getirecek



Mermerler Grubu tarafından Türk otomobilseverler ile tanıştırılan Chery'nin, Autoshow Fuarı'nda sergilediği Tiggo 3 ve Alia'nın yanı sıra önümüzdeki dönemde Kimo, Riich2, Hero Sport, M11, M12, Taxim, Faira ve Storm 2 modeller ithal edilecek. Dünya'nın "en ucuz spor otomobillerinden biri olacak olan Hero Sport ve M serileri, Çin pazarı ile eş zamanlı ülkemizde de satışa sunulacak.



Mermerler Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Mermer, Chery'nin 2009 yılının 2'inci yarısında hibrid motorlu otomobillerinin de Türkiye pazarına geleceğini söyledi. Mermer," Chery,Türkiye'de 44 noktada verdiği hizmetini hızla büyütmeye devam ediyor. Kartal'da 20 milyon dolarlık yatırımla hizmete aldığımız lojistik merkezi 24 saat içinde yedek parça sağlama garantisi için bir üs olarak kullanılıyor. Bu yıl sonu itibariyle 60'ı bulacak olan bayi sayımız 2009'da 80'e çıkacak" diye konuştu.





