Automechanika Johannesburg Fuarı'na 24 Türk firması katıldı

İstanbul, 30 Eylül (DHA) - Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Türkiye’nin Afrika ülkelerine yönelik sektör ihracatını artırmak amacıyla Automechanika Johannesburg Fuarı’na 24 Türk firması ile katıldı. Toplam 23 ülkeden 614 firmanın yer aldığı fuarda, Türk firmalarının otomotiv yan sanayi ürünleri büyük ilgi gördü.

OİB\'den yapılan açıklamada, otomotiv ihracatından yüzde 3.5 pay alan Afrika ülkelerindeki potansiyeli daha iyi değerlendirmek amacıyla, Güney Afrika’nın en büyük kenti Johannesburg’da 27-30 Eylül tarihleri arasında düzenlenen fuara 24 Türk firmasının katıldığı belirtildi ve şu bilgiler verildi:

\"Otomotiv Yan Sanayi Ürünlerinin sergilendiği ve 20 bin metrekare alana kurulu fuarda, 23 ülkeden 614 firma yer aldı. Yaklaşık 20 bin profesyonel ziyaretçiye ev sahipliği yapan fuarda, Türk firmalarının kamyon, traktör, otomotiv yedek parçalarından ticari ve hafif ticari araçlar için fren aksamı ve komponentlerine, motor soğutma sistemlerinden süspansiyona, elektrik sisteminden kaportaya sergilediği pek çok ürün büyük beğeni topladı.\"

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, Güney Afrika’nın tüm kıtanın hem en büyük motorlu araç üreticisi hem de en büyük motorlu araçlar pazarına sahip ülkesi olduğunu söyledi.

Sabuncu, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin gerek Türkiye’den uzaklığına gerekse uyguladığı yüksek gümrük vergilerine rağmen Türk otomotiv ihracatçıları açısından önemli bir alternatif pazar olduğunu da dikkat çekti.

Güney Afrika’ya bu yılın ocak-temmuz döneminde otomotiv ihracatının yüzde 54 artışla 65 milyon dolar, aynı dönemde yan sanayi ihracatının da yüzde 24 artışla 38,6 milyon dolar olduğunu dile getiren Sabuncu, “Özellikle ülke yan sanayinde bizim açımızdan ihracat potansiyeli oldukça güçlü. Ayrıca fuarlara katılım sağlamamızın da etkisiyle bu yıl ile birlikte Güney Afrika’ya yönelik ana sanayi ihracatının da artış kaydetmesini bekliyoruz” dedi.

Güney Afrika motorlu taşıtlar pazarının 2016 yılı verilerine göre 547 bin 406 adet ile Afrika kıtasının en büyüğü durumunda olduğunun altını çizen Sabuncu, “Büyüyen bir ekonomiye ve genç bir nüfusa sahip Güney Afrika’nın, 2020 yılında 1,2 milyon adetlik motorlu araç üretimine ulaşma hedefi bulunuyor. Güney Afrika’nın ayrıca küresel otomotiv devlerinin yatırımlarına ev sahipliği yapması, yan sanayi açısından geleceğe umutla bakılmasında da pay sahibi. Tüm bu veriler, Automechanika Johannesburg Fuarı’nın önemini ortaya koyuyor. Fuarın Türkiye otomotiv sektörünün sadece Güney Afrika’ya değil tüm kıtaya olan ihracatına önemli bir ivme katacağına inanıyoruz” diye konuştu. (Fotoğraflı)